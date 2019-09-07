تونس توقف 12 سودانيا بالمنطقة الحدودية العازلة

أفادت وزارة الدفاع الوطني اليوم السبت، بأن الوحدات العسكرية العاملة بقطاع بن قردان تمكنت في الليلة الماضية، من إيقاف 12 شخصا من جنسية سودانية.





وقد تمّ إيقاف السودانيين المذكورين، بالمنطقة الحدودية العازلة، حيث كانوا بصدد اجتياز الحدود خلسة في اتجاه التراب الوطني.





وأضافت الوزارة أنه قد تم تسليمهم إلى فرقة الحرس الوطني بالشوشة، لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.