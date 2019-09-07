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اسعار الذهب اليوم السبت 7-9-2019 فى السعودية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:22 م
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اسعار الذهب اليوم السبت 7-9-2019 فى السعودية
اسعار الذهب
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم السبت 7-9-2019، فى السعودية والبورصات العالمية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي.

جاءت اسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،  136.37 ريال ، والذهب "عيار21"، 159.10 ريال، وسعر الذهب "عيار 24" 181.83 ريال.


وسجل "الذهب"، "عيار 24"،  181.83 ريال للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي

النوع

ريال سعودى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

181.83 ريال

$48.47

سعر الذهب عيار 22

166.68 ريال

$44.43

اسعار الذهب عيار 21

159.10 ريال

$42.41

اسعار الذهب عيار 18

136.37 ريال

$36.36

سعر الذهب عيار 14

106.07 ريال

$28.28

سعر الذهب عيار 12

90.91 ريال

$24.24

اسعار أوقية الذهب

5,655 ريال

$1,508

اسعار جنيه الذهب

1,273 ريال

$339.32

اسعار كيلو الذهب

181,828 ريال

$48,473


اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

النوع

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

799.59 جنيه

$48.47

سعر الذهب عيار 22

732.96 جنيه

$44.43

اسعار الذهب عيار 21

699.66 جنيه

$42.41

اسعار الذهب عيار 18

599.70 جنيه

$36.36

سعر الذهب عيار 14

466.43 جنيه

$28.28

سعر الذهب عيار 12

399.80 جنيه

$24.24

سعر الذهب عيار 9

299.85 جنيه

$18.18

اسعار أوقية الذهب

24,867 جنيه

$1,508

اسعار جنيه الذهب

5,597 جنيه

$339.32

اسعار كيلو الذهب

799,591 جنيه

$48,473



اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم

عيار 24

عيار 21

عيار 18

عيار 14

عيار 12

6 سبتمبر

799.43

699.52

599.58

466.34

399.72

5 سبتمبر

806.58

705.78

604.95

470.51

403.29

4 سبتمبر

825.13

722.01

618.86

481.33

412.57

3 سبتمبر

823.58

720.65

617.70

480.43

411.79

2 سبتمبر

814.41

712.63

610.82

475.08

407.21

1 سبتمبر

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

31 أغسطس

806.92

706.07

605.20

470.71

403.46

30 أغسطس

809.20

708.07

606.91

472.04

404.60

29 أغسطس

813.06

711.45

609.81

474.29

406.53

28 أغسطس

819.68

717.24

614.77

478.15

409.84

ويتم متابعة أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال ٢٤ ساعة
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