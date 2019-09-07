اسعار الذهب اليوم السبت 7-9-2019 فى السعودية
|
ريال سعودى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
181.83 ريال
|
$48.47
|
سعر الذهب عيار 22
|
166.68 ريال
|
$44.43
|
اسعار الذهب عيار 21
|
159.10 ريال
|
$42.41
|
اسعار الذهب عيار 18
|
136.37 ريال
|
$36.36
|
سعر الذهب عيار 14
|
106.07 ريال
|
$28.28
|
سعر الذهب عيار 12
|
90.91 ريال
|
$24.24
|
اسعار أوقية الذهب
|
5,655 ريال
|
$1,508
|
اسعار جنيه الذهب
|
1,273 ريال
|
$339.32
|
اسعار كيلو الذهب
|
181,828 ريال
|
$48,473
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
النوع
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
799.59 جنيه
|
$48.47
|
سعر الذهب عيار 22
|
732.96 جنيه
|
$44.43
|
اسعار الذهب عيار 21
|
699.66 جنيه
|
$42.41
|
اسعار الذهب عيار 18
|
599.70 جنيه
|
$36.36
|
سعر الذهب عيار 14
|
466.43 جنيه
|
$28.28
|
سعر الذهب عيار 12
|
399.80 جنيه
|
$24.24
|
سعر الذهب عيار 9
|
299.85 جنيه
|
$18.18
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,867 جنيه
|
$1,508
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,597 جنيه
|
$339.32
|
اسعار كيلو الذهب
|
799,591 جنيه
|
$48,473
اسعار الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
6 سبتمبر
|
799.43
|
699.52
|
599.58
|
466.34
|
399.72
|
5 سبتمبر
|
806.58
|
705.78
|
604.95
|
470.51
|
403.29
|
4 سبتمبر
|
825.13
|
722.01
|
618.86
|
481.33
|
412.57
|
3 سبتمبر
|
823.58
|
720.65
|
617.70
|
480.43
|
411.79
|
2 سبتمبر
|
814.41
|
712.63
|
610.82
|
475.08
|
407.21
|
1 سبتمبر
|
806.92
|
706.07
|
605.20
|
470.71
|
403.46
|
31 أغسطس
|
806.92
|
706.07
|
605.20
|
470.71
|
403.46
|
30 أغسطس
|
809.20
|
708.07
|
606.91
|
472.04
|
404.60
|
29 أغسطس
|
813.06
|
711.45
|
609.81
|
474.29
|
406.53
|
28 أغسطس
|
819.68
|
717.24
|
614.77
|
478.15
|
409.84
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