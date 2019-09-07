الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة انطلقت من غزة واستهدفت مركبة عسكرية إسرائيلية

قالت قناة سكاي نيوز عربية، إن الجيش الإسرائيلي، أعلن أن طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، قاطعة الحدود مع إسرائيل، وألقت جسما مجهولا، قبل العودة مرة أخرى إلى القطاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن طائرة عسكرية أطلقت النار "باتجاه خلية مخربين قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود من منطقة جنوبي قطاع غزة".

وأضاف أن "الطائرة المسيرة قامت على ما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فورا إلى داخل القطاع".

وقال البيان إن أضرارا لحقت بمركبة عسكرية، في حين لم تقع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، بحسب البيان. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن العملية.

وكانت إسرائيل قد قصفت بالدبابات والطائرات عددا من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة. وصرح مسؤولون فلسطينيون أن الهجمات لم تسفر عن أي إصابات.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إن القوات الإسرائيلية قصفت مواقع لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ على إسرائيل من القطاع.

وحصل تبادل لإطلاق النار ليلا بعد مقتل شابين فلسطينيين بنيران إسرائيلية خلال اشتباكات بالقرب من السياج الحدودي الذي يفصل إسرائيل عن قطاع غزة الخاضع للحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 10 سنوات.

وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة، أطلقت "خمس قذائف من قطاع غزة باتجاه إسرائيل"، بحسب بيان صادر عن الجيش. وقال متحدث عسكري إنها "سقطت في حقول في جنوب البلاد" على الحدود.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن إسرائيل قصفت بالدبابات والطائرات عددا من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الشمالي. وصرح مسؤولون فلسطينيون بأن الهجمات لم تؤد لإصابات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان إن "نحو 6200 من مثيري الشغب والمتظاهرين تجمعوا عند نقاط مختلفة على الحدود ورموا قنابل حارقة وعبوات ناسفة".

وقد قتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قرب حدود القطاع، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة التابعة لحركة حماس.

وقالت حماس إن أحد القتلى يبلغ من العمر 17 عاما وقتل برصاصة في العنق أطلقها الجيش الإسرائيلي شرقي جباليا بينما أصيب الآخر برصاصة قاتلة في البطن في مخيم ملكة شرقي مدينة غزة ويبلغ من العمر 14 عاما.

وأوضحت الحركة أن 66 مصابا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة بينهم 38 أصيبوا بالرصاص الحي أثناء فعاليات الجمعة الثالثة والسبعين لـ "مسيرات العودة"، كما أصيب العشرات بالاختناق والإغماء نتيجة قنابل الغاز (المسيل للدموع)" قرب السياج الحدودي الفاصل.