إحباط محاولة تهريب أكثر من 25 ألف حبّة دواء مخدّر بأريانة

تمكنت فرقة الحرس الديواني بأريانة مساء أمس الجمعة، أثناء دورية مراقبة وجولان، من ضبط سيارة ذات ترقيم منجمي أجنبي تحتوي على 25680 حبة دواء مخدر يقودها مواطن من جنسية مغاربية.





وتتمثل تفاصيل العملية وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن الادارة العامة للديوانة، في إيقاف السيارة المذكورة من قبل أعوان الدورية على مستوى إحدى مداخل العاصمة حيث تم إثر إخضاع السيارة إلى التفتيش الدقيق، العثور على علب دواء مخدر مخفية بإحكام داخل الصندوق الخلفي للسيارة تحتوي على 25680 حبة دواء مخدر من انواع مختلفة منها الپريعاب و نيورال ويدعار وغيرها.



