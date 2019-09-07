تنفيذ 277 قرار إزالة تعديات على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في قنا



ومن جانبه، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن الحملة مستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية واستعادة الأراضي المملوكة للدولة والتصدي لأي مخالفات قانونية وتصحيح الأوضاع، والدولة حريصة على استرداد كل شبر من أراضيها وأنها لن تفرط في متر واحد من الأراضي.



وأشار محافظ قنا، إلى أننا نعمل في نفس الاتجاه لاستعادة أي أراضي تم الاعتداء عليها بدون وجه حق ودون أي سند من القانون.



وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخذت الإجراءات القانونية.



محافظ قنا يقود حملة مكبرة لاسترداد 1928 فدانا بمركز قفط



وقاد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، حملة مكبرة بمركز قفط أسفرت عن استرداد 1928 فدانا و20 ألفا و970 متر مربع وإزالة تعديات على ٢ فدان أراضي زراعية املاك خاصة وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن، وذلك بحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، استمرارا لحملات الموجة ١٣ لإزالة التعديات على أراضي إملاك الدولة والأراضي الزراعية.



وأوضح "الهجان" أن الحملة نجحت في إزالة 45 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقرية الكلاحين منها 21 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 1928 فدانا و24 حالة تعدٍ بالمباني على مساحة 20 ألفا و970 مترمربعا.



وأضاف "الهجان" أن الحملة نجحت أيضا في إزالة حالتىّ تعدٍ مباني أسوار بالخرسانة المسلحة على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة ٢ فدان.



وأكد محافظ قنا، أنه حريص على إنفاذ القانون وعدم السماح بأية تعديات والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحماية ثروات البلاد من أراضي الدولة والحفاظ عليها ومنع استغلالها بالمخالفة للقانون لأنها فى النهاية ملك للشعب، مشددا على رؤساء المدن بضرورة القضاء علي كافة أشكال التعديات علي أراضي املاك الدولة والتصدي بكل حزم وبشكل فورى لأى تعديات جديدة مستقبلا.



وأوضح أن لجان تقنين الأراضي المشكّلة على مستوى مدن المحافظة تعمل على قدم وساق للإنتهاء من تقنين اوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقا للقانون وتحصيل حق الدولة والشعب في اراضيهم مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن ان تؤدى إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.



حملة مرورية في قنا تضبط 1923 مخالفة متنوعة



تمكنت حملة مرورية بمديرية أمن قنا، اليوم الجمعة، من ضبط 1923 مخالفة مرورية متنوعة ضمن الحملات اليومية لإدارة مرور قنا.



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التوك توك بدون تراخيص، وتحرير مخالفات تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 721 مخالفة، وتحرير 71 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 66 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 435 مخالفة متنوعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة قنا، من تنفيذ 277 قرار خلال حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بعدد من مدن ومراكز المحافظة.وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد تمكن الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة قنا، من تنفيذ 277 قرار خلال حملة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بعدد من مدن ومراكز المحافظة.