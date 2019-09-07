"الإسكندرية" تنفي إهداء النادي الأهلي 50 فدانا: أراضي المحافظة ليست محلا للإهداء



• أعمال قطع وتمهيد وطبقة أساس بفرع 3 بحي العامرية ثان

• جارى التحضير للطبقة السطحية لشارع خلف البحوث بحي العامرية ثان

• جارى أعمال ( تكسير أسفلت وعمل طبقة أساس ) بطريق الناصرية الجديدة

• رفع مطابق وعمل شنايش وتمهيد وعمل طبقة أساس بحارة فهرى وموسى بحي الجمرك

• عمل سطحية بشارع الطور باللبان بحي الجمرك

• نظافة وعمل أسفلت حارة الوراق باللبان بحي الجمرك

• تركيب بلاط بممرات اللبان بحي الجمرك

• أعمال طبقة أساس شارع 30 من شارع النبوي المهندس بحي المنتزه ثان

• استكمال طبقة أساس بشارع جمال عبد الناصر بمركز ومدينة برج العرب

• استكمال طبقة سطحية بشارع أنور السادات بمركز ومدينة برج العرب

• أعمال سطحية بشارع هدى الإسلام بحي المنتزه أول

• وضع طبقة أساس بشارع الخروعة وشارع 9بحى المنتزه أول

• أعمال رابطة بخندق صرف شارع كوتاريلا بحي وسط

• أعمال كشط شارع كوتاريلا من شارع قناة السويس بحي وسط

• أعمال كشط وسطحية أمام نادي سبورتنج حي شرق



وأضافت المحافظة أنه قامت مديرية الطرق خلال شهر أغسطس الماضي انتهاء من وضع طبقة الأسفلت والانتهاء من تركيب الشنايش بشارع القدس أمام كارفور، شارع عبد السلام امتداد القدس، ويتم حاليا أعمال الترميم ووضع الطبقة السطحية بشارع محسن العمومي وشارع كشري هريدى بحي المنتزه أول.



وفي حي شرق جاري حاليا التجهيز لرصف شارع المعتصم العباسي بمنطقة زعربانة، وتم الانتهاء من الاسفلت بالشارع الرئيسي بأرض سليم اسكندر بين ترعة المنتزه ومحطة السوق، وفي حي غرب تم الانتهاء من أعمال الرصف شارع كرموز من الخديوي حتى قنال المحمودية.



كما تم الانتهاء من الكشط ويتم التجهيز لوضع الطبقة السطحية بشارع الأمير لؤلؤ من الهيثمي حتى ابن سهلان، وفي حي الجمرك، جاري وضع طبقة الاسفلت وتركيب الأرصفة والبلدورات بالشوارع الجانبية بشارع الحجاري ومتفرعاته، وتم تمهيد خندق صرف صحي وعمل طبقة أساس وشنايش ورابطة بشارع النجع القديم من الخديوي وحتى السبع بنات.



كما تم تركيب الأرصفة ووضع طبقة ببعض القطاعات أسفلت بمحيط مجمع مدارس فاطمة الزهراء ومدرسة أبو الدرداء، أما عن حي العجمي؛ فقد تم الانتهاء من سفلته شارع فضة وشارع عبد الحميد عبد العزيز الطلخاوي البوابة 8 متفرع من إسكندرية مطروح بجوار مستشفي فاطمة الزهراء، وعن حي العامرية أول فقد تم الانتهاء من رصف شارع مزلقان عبد القادر، وتم وضع الطبقة سطحية وجاري إنهاء أعمال الرصف بشارعي البوسطة،و مخزن الزيت.

نفت محافظة الإسكندرية ما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إهداء النادي الأهلي مساحة ٥٠ فدانًا لإقامة فرع للنادي بالإسكندرية.وأكدت محافظة الإسكندرية، في بيان لها، اليوم السبت، أن أراضى المحافظة ليست محلا للإهداء أو التخصيص بلا مقابل لأى جهة أو كيان لا يعد من الجهات ذات النفع العام على النحو الذي ينظمه الدستور والقانون.على جانب اخر، أعلنت محافظة الإسكندرية عن انتهاء مديرية الطرق والنقل باستكمال بعض مشروعات الرصف وأعمال إعادة الشيء لأصله وذلك وفقا لخطة الرصف السنوية التي تتم بكافة أحياء المحافظة، حسب الشوارع الأكثر احتياجا ووفقا لأولويات هذه المناطق، مؤكدة إنه تمت أعمال إعادة الشيء لأصله خلال شهر أغسطس 2019 في الشوارع التالية: