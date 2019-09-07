رنا العزام تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم المجتمع المصري والعربي (صور)

احتفلت الشاعرة والفنانة التشكيلية رنا العزام، بعيد ميلادها في أحد البواخر النيلية الكبرى بوسط القاهرة .

وحضر الحفل عدد من نجوم ونجمات المجتمعين المصري والعربي ومنهم رجل الأعمال محمد منصور عبيد والإعلامية مها عبد الكريم والأستاذ طارق حكيم والمهندس هشام فاروق وحرمه السيدة مروة طنطاوي وسيدة الأعمال لولا عزيز والمهندس أحمد عباس والمهندس إبراهيم عبد الفتاح وشقيقته والأستاذ إبراهيم عبد الوهاب والأستاذ رمزي حسن والكابتن طيار حسام وابو خالد وحسام عيسى.

وأحيت الحفل الراقصة زهرة .

صوفية في الحانة

الشاعرة رنا العزام لها عدد من الدواوين أبرزهم "صوفية في الحانة" ولاقى استحساناً كبيراً، مستخدمة في ذلك أسلوباً سلساً ومعاني بسيطة تستطيع النفاذ إلى القلوب والعقول بسرعة مذهلة، فضلاً عن كونه يوازن بطريقة فريدة بين الأصالة والحداثة.

وعن ديوانها قالت في تصريحات صحفية سابقة: "أريد الاحتفاظ لنفسي بالمعنى الذي أقصده كي أترك للقارئ مجالاً رحباً ليتخيل ما يشاء من صور تجول في خاطره، ويعيش عالمه الخاص بعيداً عن حوادث الواقع التي يسعى الإنسان غالباً إلى الهروب منها، فهذه هي متعة الخيال الإبداعي التي يحملها الشعر إلى المتلقي. الحانة هنا لا تعني بالضرورة مكان احتساء الخمور، تماماً كما كان العشق في شعر الصوفيين لا يعني العلاقة بين الرجل والمرأة، بل العشق الإلهي.

النزعة الصوفية

يصفني كثير من النقاد كشاعرة صوفية بسبب كتاباتي المتعددة في الإنشاد الديني، وثمة منشدون يمنيون تغنوا بقصائدي التي كتبتها في مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وتأثرت كثيراً بالشعر الصوفي، خصوصاً ابن عربي وابن الرومي، واهتمامهما بالدلالات الرمزية والصورة الخالية المستعارة.

وعن بدايتها قالت: "بدأت الكتابة منذ سن مبكرة في المرحلة الابتدائية، كنت أعشق قراءة القصص القصيرة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الاهتمام بالأعمال الروائية والشعر، وخلال دراستي في الجامعة كتبت قصائد شعرية حازت اهتمام زملائي وأصدقائي، ونمت في داخلي رغبة شديدة في دراسة علم العروض، كي أستطيع الكتابة بأسلوب جذاب، بالإضافة إلى عشقي الشديد للقصيدة العمودية التي تلتزم بالوزن والقافية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة احتراف الشعر منذ تسع سنوات تقريباً، ودخلت مسابقات شعرية عدة، وحصلت فيها على جوائز في مصر والأردن ودولة الكويت.