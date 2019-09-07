رئيس الوزراء يتفقد تطوير مستشفى التأمين الصحي بالمنيا

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل مستشفى التأمين الصحي بمحافظة المنيا لمتابعة تطوير ورفع كفاءة المستشفى.

واستمع "مدبولي" لشرح حول عمل المستشفى وعدد الأسرة، حيث تسع المستشفى لـ ٢٣٠ سرير.

كما تضمن المستشفى ٨ غرف عمليات تخدم أقسام المستشفى و٨ حضانات و٢ ماكينة غسيل كلى و١٢ سرير للاستقبال والطوارئ.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الحالية لمحافظة المنيا، الأعمال الإنشائية لمشروع إحلال مستشفى سمالوط النموذجي، يرافقه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.





وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم البدء في مشروع هدم وإحلال مستشفى سمالوط العام في عام 2016، بمساحة إجمالية 9630م2، وتشغل فيه المباني الطبية مساحة قدرها 1536م، فيما تشغل مساحة المباني الخدمية 585 م2، مشيرة إلى أن المستشفى عبارة عن طابق أرضي وأربعة طوابق علوية؛ حيث يضم الطابق الأرضي أقسام الطوارئ والاستقبال، و4 عيادات خارجية وصيدلية، بالإضافة إلى قسم الأشعة التي تشمل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، والأشعة العادية، وموجات فوق الصوتية، كما يشمل خدمات أخرى منها غرف التعقيم والمشرحة، والمغسلة.



