"الداخلية" تواصل تأمين تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

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أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي "متوفي" وأخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "إقتحام الحدود الشرقية ابان ثورة 25 يناير".





حيث قضت ببراءة كل من محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمود ابوزيد، وحمدي حسين إبراهيم، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف، واحمد ابو مشهور، وصبحي صالح، واحمد دياب، واحمد العجيزي، وعماد شمس، وعلي عز الدين من تهمة قتل كل من المجني عليهما رضا عاشور وشريف النجار وتهمة الشروع في قتل أخر.





صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.





وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.





وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة.





وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.

− مديرية أمن الأقصر: تأمين تنفيذ إزالة (9) حالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة الأقصر.− مديرية أمن المنوفية: تأمين تنفيذ إزالة (50) حالة تعد متنوعة.− مديرية أمن قنا: تأمين تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضى الزراعية.− مديرية أمن سوهاج: تأمين تنفيذ إزالة (48) حالة تعد متنوعة.− مديرية أمن أسوان: تأمين تنفيذ إزالة (11) حالة تعد متنوعة.− مديرية أمن القليوبية: تأمين تنفيذ إزالة (45) حالة تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة قليوب.− مديرية أمن أسيوط: تأمين تنفيذ إزالة (10) حالات تعد متنوعة.− مديرية أمن البحيرة: تأمين تنفيذ إزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.