3 جوائز لـ"جدار الصوت" بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي (صور)

حصد مساء أمس الجمعة الفيلم اللبناني "جدار الصوت" إخراج أحمد غصين، ٣ جوائز دفعة واحدة، خلال عرضه ضمن مسابقة أسبوع النقاد، بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

حيث فاز الفيلم بالجائزة الكبرى كأحسن فيلم، وجائزة الجمهور، بالاضافة إلى جائزة أفضل مساهمة فنية.





الفيلم الذي تشارك قنوات ART في إنتاجه يقوم ببطولته كل من بطرس روحانا، عصام بوخالد، كرم غصين، سحر منقاره، يعود بنا إلى عام ٢٠٠٦، حيث يتوجه "مروان" إلى الجنوب بحثا عن والده، في الوقت الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي الحرب على لبنان، فيجد "مروان" نفسه محاصرا مع ٤ من أبناء بلدته في أحد المنازل، في حين تستقر فرقة من الجيش في الطابق الأعلى من المنزل، وسرعان ما تأخذ الأمور منحى غير متوقع.





جدير بالذكر أنه ضمن أبرز الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان فينيسيا، فيلم النجمة ميرل ستريب الجديد The Laundromat، وهو فيلم درامي للمخرج ستيفن سودربرج، ويشارك في بطولته النجم الكبير الحاصل على الأوسكار جاري أولد مان، والنجم أنطونيو بانديراس والنجم جيفري رايت، وجيمس كرومويل، وشارون ستون.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "إيلين" التي تجسدها ميرل ستريب، والتي تتورط خلال قضائها لعطلتها في العمل مع شركة قانون تتبع تعاملات مشبوهة وتقودها للملايين من ملفات الفساد المقترنة بعدد كبير من الأغنياء والسياسيين البارزين في العالم.

وفيلم "الجوكر"، للنجم الكبير خواكين فينيكس، ويعتبر الفيلم مشتق من شخصيات القصص المصورة لشركةDC COMICS ضمن عالم شخصيات باتمان وسوبرمان، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الكبير روبرت دين ير و"زيزا بيتز"، و"فرانسيس كونوري"، وهو مشارك ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.









وضمن المسابقة الرسمية أيضا، يعرض فيلم Ema،وهو فيلم من دولة "تشيلي"، من إخراج "بابلو لاراين"، ويشارك في بطولته "ماريانا ندي جيرولامو"، و"كريستان سوراس"، وجيل جارسيا"، و"باولو جيانيني" و"سانتياجو كابريرا".

ويشارك في بطولته "ديفيد ثويليس" و"لوكس ويلسون" و"لايسلا دي أوليفيرا" و"روسيف سثرلاند" و"أليكساندر بورجيس".

وفيلم About Endlessness، للمخرج "روي أنديرسون"، وهو فيلم سويدي، وسبق أن تم اختياره للمنافسة ضمن جوائز جولدن جلوب لأفضل الأفلام الناطقة بلغة غير الإنجليزية.

ويشارك في بطولة الفيلم Lesley Leichtweis Bernardi وAnia Nova وGloria Ormandlaky، ويعتبر الفيلم متعدد اللغات حيث يتضمن مشاهد باللغات الألمانية والسويدية والنرويجية.

وفيلم "ذا تروث" للمخرج الياباني "هيروكازو كوري إيدا" الذي كان الفيلم الافتتاحي لفعاليات "فينيسيا، ويشارك في بطولته كل من النجمة الفرنسية "كاترين دينوف"، والنجمة الفرنسية "جوليت بينوش"، والنجم الأمريكي "إيثان هوك".

ويعتبر هذا الفيلم الأول للمخرج "هيروكازو كوري إيدا"، الذي يخرجه خارج اليابان، وبلغة مختلفة عن اللغة اليابانية، وتدور أحداثه حول نجمة سينمائية كبيرة بفرنسا تعاني من مشكلات في علاقتها مع ابنتها الوحيدة بسبب شهرتها وعملها بالفن.