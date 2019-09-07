محافظ المنيا: محور سمالوط سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إن محافظة المنيا حظيت بالعديد من المشروعات القومية في عدة قطاعات من أهمها قطاع الطرق والكباري، لافتا إلى أن محور سمالوط الذي تفقده رئيس الوزراء اليوم يعد المحور الثالث بعد محوري بني مزار وملوي، ويهدف إلي تحقيق التنمية الشاملة في المحافظة، وإنشاء المحور ذو أهمية استراتيجية، حيث سيسهم في تيسير حركة النقل وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالسرارية شرق النيل، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية على أرض المحافظة.





وأضاف المحافظ خلال افتتاح وتفقد رئيس الوزراء اليوم السبت لعدد من المشاريع الكبرى بالمحافظة أن الصعيد أصبح يحصل على نصيب وافر من المشروعات الكبرى، مما يؤكد أن الصعيد بأعين الدولة، فالدولة عازمة على تحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات.





وأكد "حسين"، أن محافظات الصعيد تشهد في الفترة الحالية تنفيذ حزمة من المشروعات العملاقة والقومية، وهو ما يؤكد على أن الدولة تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها بعد سنوات من الإهمال، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





ويرافق رئيس الوزراء في جولته بالمحافظة وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.





حيث استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة المنيا اليوم بتفقد محور كوبري سمالوط الذي يتم تنفيذه حاليًا على نهر النيل، وذلك بصحبة وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، اللواء قاسم حسين، وعدد من مسئولي المحافظة والقيادات التنفيذية بها.





واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، لشرح تفصيليّ عن مكونات محور سمالوط من جانب المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث أوضح أن هذا المشروع يأتي استكمالًا لخطة وزارة النقل لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم؛ للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد.





وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية المحور، وغيره من المحاور العرضية التى تنفذها الدولة للربط بين شرقى النيل وغربه، فى إحداث التنمية بصعيد مصر، فضلا عن التخفيف عن المواطنين، وتوفير فرص العمل.





وقال المهندس كامل الوزير: إن المحور يتكون من 47 عملًا صناعيًا، حيث يشتمل المحور على 4 كباري رئيسية وهي:ّ كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، وكوبري أعلى النيل، وكوبري على ترعة الإبراهيمية، وسكة حديد القاهرة - أسوان والطريق الزراعي الغربي، وكوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 كوبري و17 نفقًا؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف.



