"ملابس ومستلزمات طبية".. تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة



في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا تهريب، وكان من بين المضبوطات (ملابس أجنبية الصنع- مستلزمات طبية – عقاقير طبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (737،268– سبعمائة سبعة وثلاثون ألفًا ومائتى ثمانية وستون جنيهًا ).



في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (2) قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة ("57،800 سبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة جنيهًا مصريًا).



في مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية: ضبط (1) قضية قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره (365،399 ثلاثمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة تسعة وتسعون جنيهًا مصريًا).



في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها: ضبط (3) قضايا متنوعة بمضبوطات بلغت (49) قطعة سلاح أبيض وأجزاء سلاح نارى.



في مجال الأمن العام: ضبط عدد (36) قضية جنائية (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، مخالفة صيد، تزوير، إنتحال شخصية، عدم حمل تحقيق شخصية، سرقة كابلات كهربائية).



في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (862) مخالفة مرورية متنوعة.



في مجال تنفيذ الأحكام: ضبط عدد (219) محكوم عليهم فى قضايا متنوعة.



في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت:

(180) قرص مخدر.

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1،500 كيلو جرام ).



في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية (تزوير تأشيرات).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.



اقرأ أيضا: "صفوت حجازي" أبرزهم.. براءة 9 متهمين بـ"اقتحام الحدود الشرقية" أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي " متوفي " وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير "، حيث قضت ببراءة 9 متهمين هم كل من صفوت حجازي وأحمد عبد الوهاب دلة ومحسن يوسف راضي وأيمن حجازي وعبد المنعم طغيان ومحمد أحمد إبراهيم ورجب متولي هبالة وأحمد إبراهيم صابرة ويسري نوفل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة.

وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي: