حساب المواطن يوضح حقيقة زيادة دعم دفعة شهر سبتمبر.. إليك شروط الاستحقاق

من فترة لآخرى، يتسائل المواطنين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية عن زيادة دعم برنامج حساب المواطن ، وذلك عبر خدمة "صوتك مسموع"، حيث يبحث حساب المواطن مشكلات واستفسرات المواطنين.

أحد المواطنين يستفسر حساب المواطن على زيادة الدعم لدفعة سبتمبر

وفي نفس السياق، ورد لبرنامج حساب المواطن ، استفسار من أحد المواطنين قائلًا: "السلام عليكم ليه وقفت الدعم عن بعد ماتوظفت حنى 4اشخاص انا و زوجي و بناتي كان ينزل 800و بعد ماتوظفت صار 400ريال".





السلام عليكم ليه وقفت الدعم عن بعد ماتوظفت حنى 4اشخاص انا و زوجي و بناتي كان ينزل 800و بعد ماتوظفت صار 400ريال — £ (@toto4409) ٤ سبتمبر ٢٠١٩





وعلى الفور ردت "خدمة المستفيدين" التابعة لـ حساب المواطن عبر تويتر: " أهلًا بك، تتأثر قيمة الدعم بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا".





وأضاف حساب المواطن ، إنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.



