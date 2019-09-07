حساب المواطن يوضح حقيقة زيادة دعم دفعة شهر سبتمبر.. إليك شروط الاستحقاق
السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
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من فترة لآخرى، يتسائل المواطنين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية عن زيادة دعم برنامج حساب المواطن، وذلك عبر خدمة "صوتك مسموع"، حيث يبحث حساب المواطن مشكلات واستفسرات المواطنين.
أحد المواطنين يستفسر حساب المواطن على زيادة الدعم لدفعة سبتمبر
وفي نفس السياق، ورد لبرنامج حساب المواطن، استفسار من أحد المواطنين قائلًا: "السلام عليكم ليه وقفت الدعم عن بعد ماتوظفت حنى 4اشخاص انا و زوجي و بناتي كان ينزل 800و بعد ماتوظفت صار 400ريال".
السلام عليكم ليه وقفت الدعم عن بعد ماتوظفت حنى 4اشخاص انا و زوجي و بناتي كان ينزل 800و بعد ماتوظفت صار 400ريال— £ (@toto4409) ٤ سبتمبر ٢٠١٩
وعلى الفور ردت "خدمة المستفيدين" التابعة لـ حساب المواطن عبر تويتر: "أهلًا بك، تتأثر قيمة الدعم بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا".
وأضاف حساب المواطن، إنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
وعليكم السلام ،تتأثر قيمة الدعم بحسب إجمالي دخل الأسرة و عدد افراد الأسرة و أعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام ، و لمعرفة قيمة الإستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) ٤ سبتمبر ٢٠١٩
فوائد التسجيل في حساب المواطن
- كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريال تستحق دعم حساب المواطن.
- تعويض 100% لأصحاب الدخل المنخفض بـ1200 ريال شهرياً (الدخل من 0 – 11999 ريال شهريًا).
- تعويض 75% لأصحاب الدخل المتوسط بـ 100 ريال شهريًا (الدخل من 12000 – 15299 ريال شهريًا).
- تعويض 50% لأصحاب الدخل فوق المتوسط بـ600 ريال شهريًا (الدخل بين 15300– 20159 ريال شهريًا).
حساب المواطن يقسم الشرائح إلى 5 فئات، وهي:
- الفئة الأولي: ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال سعودي.
- الفئة الثانية: ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.
- الفئة الثالثة: ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.
- الفئة الرابعة: ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.
- الفئة الخامسة: لا يستحقون الدعم، وهم ممن رواتبهم فوق 20160.
متطلبات التسجيل في حساب المواطن
– الهوية الوطنية وكارت العائلة.
– معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.
– معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
– رقم الحساب البنكي الايبان و من الضرورة أن يكون الحساب نشط.
– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل و الموظف الحكومي والقطاع الخاص.
– من الضرورة ألا يتجاوز راتبة عشرين ألف ريال.
من هم المستفيدين من التسجيل في حساب المواطن؟
- السعودي الغير متزوج.
- الأسرة السعودية.
- حاملي بطاقة التنقل بالمملكة.
- عائلة السعودية المتزوجة مع أجنبي.
- زوجة المواطن السعودي.
أهداف برنامج حساب المواطن:
- تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات لذوي الدخل المنخفض والمحدود.
- تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة).
- تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين.
- إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية.
- تشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.
|التفاصيل الكاملة حول حساب المواطن السعودي وموعد صرف الدعم وطريقة التسجيل وتقديم الشكاوى والمقترحات
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