شاهد.. رقصة إيفانكا ترامب بأحد الأسواق في باراجواي
نشر مقطع فيديو لابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، ومستشارته الخاصة وهي ترقص في أحد الأسواق في باراجواي، خلال جولتها بأمريكا الجنوبية، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.
رقصة تراثية لإيفانكا ترامب
وظهرت إيفانكا في مجموعة من الصور، وسط
أجواء من الفرح، إذ اجبرتها إحدى السيدات الباراغوايات على الرقص معها رقصة تراثية.
واستجابت إيفانكا للسيدة على الفور، وبدأت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام عدد من المسؤولين.
زيارة إيفانكا لباراجواي
وخلال زيارتها إلى باراجواي، التقت إيفانكا
رئيس البلاد، ماريو عبده بينيتز، وحرفيات، وأعلنت التزامها برأس مال إضافي، قدره
500 مليون دولار، لصندوق لمساعدة سيدات الأعمال في المنطقة.
الترويج لمبادرة البيت الأبيض
وتهدف رحلة إيفانكا ترامب إلى الترويج لمبادرة
البيت الأبيض من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وشملت توقفين سابقين في الأرجنتين وكولومبيا.
ووصلت إيفانكا إلى أسونسيون عاصمة باراغواي
مساء الخميس، ويرافقها في الجولة نائب وزير الخارجية جون سوليفان.
وقالت إيفانكا إن الالتزامات المالية لـ"مبادرة
ازدهار المرأة والتنمية العالمية" ستتضاعف بإضافة نحو "500 مليون دولار لرأس
مال القطاع الخاص" برائدات أعمال.
إفيانكا تزور كولومبيا
أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في
عددها الصادر اليوم السبت أن إيفانكا ترامب ستقوم بزيارة إلى كولومبيا في إطار جولتها
إلى أمريكا الجنوبية المقررة في سبتمبر المقبل.
ومن المقرر أن تركز جولة ابنة الرئيس الأمريكي
على التمكين الاقتصادي للمرأة في الدول النامية، حسبما ذكرت الصحيفة.
وكان البيت الأبيض أعلن الأسبوع الماضي
أن إيفانكا ترامب وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر يخططان لزيارة باراجواي
والأرجنتين لتعزيز مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة.
ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن مواعيد الجولة.
ويركز برنامج التنمية العالمية للمرأة،
الذي تم إطلاقه في شباط/فبراير الماضي، على توفير التدريب الوظيفي والمساعدة المالية
وتشجيع إدخال تغييرات قانونية وتنظيمية لمساعدة النساء في البلدان النامية على الازدهار
ماليا.
وفي أبريل الماضي، سافرت إيفانكا إلى إثيوبيا
وكوت ديفوار في إفريقيا للترويج لمبادرتها.
تعزيز مشاركة المراة في أماكن العمل
وصلت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، إلى أثيوبيا للترويج لمبادرة ترعاها الحكومة الأمريكية تهدف
إلى تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في أماكن العمل.
وتهدف المبادرة إلى مساعدة 50 مليون سيدة
في الدول النامية بحلول عام 2025.
ومن المقرر أن تزور إيفانكا نساء يعملن
في صناعة القهوة الأثيوبية وأخريات يدرن منشآت خاصة بصناعة النسيج.
وستزور أيضا دولة ساحل العاج، في إطار جولتها
في أفريقيا التي تستمر لأربعة أيام.
وأطلقت الولايات المتحدة مبادرتها بعنوان
(مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار)، في فبراير/شباط الماضي، بهدف تدريب النساء
في العالم ومساعدتهن للحصول على وظائف جيدة.
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