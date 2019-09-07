شاهد.. رقصة إيفانكا ترامب بأحد الأسواق في باراجواي

نشر مقطع فيديو لابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، ومستشارته الخاصة وهي ترقص في أحد الأسواق في باراجواي، خلال جولتها بأمريكا الجنوبية، حسبما ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية.

رقصة تراثية لإيفانكا ترامب

وظهرت إيفانكا في مجموعة من الصور، وسط أجواء من الفرح، إذ اجبرتها إحدى السيدات الباراغوايات على الرقص معها رقصة تراثية.

واستجابت إيفانكا للسيدة على الفور، وبدأت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام عدد من المسؤولين.



