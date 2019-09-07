الحماية المدنية بقنا تخمد كارثة محققة بالطريق الصحراوي
السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:28 ص
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بسام عبدالحميد
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سيطرت قوات الحماية المدنية، قبل قليل، على حريق نشب في سيارة نقل بالطريق الصحراوي بنجع حمادي، بالقرب من مدخل قرية السماينة، شمال قنا.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد اشتعال النيران في سيارة نقل رقم 7164 ي. ر. ج، محملة بالسيراميك، قيادة أحمد الرفاعي، قادمة من أسيوط في اتجاهها لنجع حمادي، بالطريق الصحراوي الغربي.
وتمكنت قوة من الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب محمد، من السيطرة على الحريق قبل انفجار السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإسترداد 1928 فدان و20 الف و970 متر مربع بمركز قفط
قاد عبدالحميد الهجان محافظ قنا حملة مكبرة بمركز قفط أسفرت عن استرداد 1928 فدان و20 الف و970 متر مربع وازالة تعديات على ٢ فدان أراضي زراعية املاك خاصة وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن، وذلك بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، استمرارا لحملات الموجة ١٣ لإزالة التعديات على أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية.
اوضح الهجان ان الحملة نجحت في ازالة 45 حالة تعدى على أراضي املاك الدولة بقرية الكلاحين منها 21 حالة تعدى بالزراعة على مساحة 1928 فدان و24 حالة تعدى بالمباني على مساحة 20 الف و970 متر مربع وأضاف الهجان ان الحملة نجحت أيضا في ازالة حالتىّ تعدى مباني أسوار بالخرسانة المسلحة على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة ٢ فدان.
وأكد محافظ قنا أنه حريص على إنفاذ القانون وعدم السماح بأية تعديات والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحماية ثروات البلاد من أراضي الدولة والحفاظ عليها ومنع استغلالها بالمخالفة للقانون لأنها فى النهاية ملك للشعب مشددا علي رؤساء المدن بضرورة القضاء علي كافة أشكال التعديات علي أراضي املاك الدولة والتصدي بكل حزم وبشكل فورى لأى تعديات جديدة مستقبلا.
وأوضح ان لجان تقنين الأراضي المشكّلة على مستوى مدن المحافظة تعمل على قدم وساق للإنتهاء من تقنين اوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقا للقانون وتحصيل حق الدولة والشعب في اراضيهم مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن ان تؤدى إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.
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