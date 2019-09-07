هل تتعرض مصر للسيول والتقلبات الجوية بعد أسبوع؟.. "الأرصاد" تجيب

كشف الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، حقيقية تعرض مصر لسيول وأمطار اعتبارًا من نصف سبتمبر.





وقال "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إن ما يتم تداوله جاء على أساس أن بداية فصل الخريف 21 سبتمبر، ومن سمات فصل الخريف أنه قد تسقط أمطار تصل إلى حد السيول على المناطق المحاطة بالجبال.





وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على سقوط أمطار أو سيول خلال الفترة المقبلة، منوها بأنه حال حدوث أي ظواهر جوية غريبة يتم التحذير قبلها بنحو 72 ساعة.





ونوه بأنهم سيصدرون غدًا بيانا تحذيريا للمناطق المحاطة بالجبال لتجهيز مخرات السيول حال تعرضهم لأي أمطار، مشددا على أنه هذا لا يعني أننا سنتعرض لسيول ولكنه مجرد بيان تحذيري للاستعداد لأي طارىء.





وأشار إلى أنه مع تقدم أيام شهر سبتمبر ستنخفض نسبة الرطوبة، وتقل درجات الحرارة استعدادا لفصل الشتاء.





وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2019.





وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.





وأضافت "الأرصاد، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، لافتة إلى أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

وأما عن حالة البحرين، فهى معتدلة على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الموج إلى 2 متر، بينما هناك ضطراب في حالة البحر الأحمر حيث يصل ارتفاع الموج إلى 2،5 متر، والرياح على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات االحرارة العظمى والصغرى على عدد من المحافظاات:

القاهرة: 26 34

الأسكندرية: 23 30

شبين الكوم: 25 33

مطروح: 22 31

رفح: 22 30

نخل: 17 33

طابا: 25 33

كاترين: 18 32

مرسى علم: 30 32

شرم الشيخ: 29 37

الوادي الجديد: 27 39

بني سويف: 25 35

حلايب: 30 36