أبرزها "قصف مواقع في غزة".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها؛ إصابة 6 أشخاص من المنوفية في حادث انقلاب سيارة، كما تم حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات بالزقازيق، وطائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مواقع في غزة، وانفجار في سوق سلطان قدرات بالفلبين.





إصابة 6 أشخاص من المنوفية في حادث انقلاب سيارة

أصيب 6 أشخاص من المنوفية، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة على طريق العلمين، بالكيلو 42 على طريق العلمين-وادي النطرون، في نطاق مدينة العلمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.





استقبل مستشفى العلمين المركزي، شروق عماد البكري "25 سنة"-من بركة السبع في المنوفية- مصابة باشتباه pc وجرح قطعي بالجبهة طوله5 سم وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، وفريد احمد فريد " 3سنوات" يعاني من اشتباه pc واضطراب فى درجة الوعي، واحمد فريد حمودة "32سنة" مصاب باشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه نزيف بالمخ و جرح قطعي بالركبة اليسرى طوله 2سم وجرح أعلى الحاجب الأيمن حوالى3سم، وآية فريد حمودة "21سنة" مصابة اشتباهpc اشتباه كسر بالفقرات العنقية كدمات وسجحات متعددة بالجسم، وسامي محمد سامي بدر" 5سنوات" مصاب باشتباه pc كدمات وسجحات متفرقة بالجسم اشتباه كسر بالفك السفلى وسهير رمضان بدر "50سنة" مصابة باشتباه pc اشتباه كسر بالساق الأيمن جرح قطعي بالذقن حوالى3 سم وكدمات بالصدر.





وتم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.





حبس تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات

فيما قررت نيابة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، برئاسة عبد السلام عابدين، رئيس النيابة، حبس تشكيل عصابي تخصص فى ترويج المواد المخدرة بقرية النكارية، وضبط بحوزتهم 5 كيلو بانجو، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضبط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة المقدم أحمد متولي، رئيس المباحث، بالتنسيق مع المقدم أحمد غازي، مفتش مركز الزقازيق، برئاسة العميد محمد شعراوى، رئيس مباحث المديرية، من ضبط " السيد م ز" 24 سنة و" محمد ص ال " 19 سنة و" جمال ف" 21 سنة مقيمين النكارية، دائرة المركز بحوزتهم فرد خرطوش ومبلغ مالى وعدد من لفافات البانجو تزن 5 كيلو، وتم التحفظ على المضبوطات، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 35923 جنح المركز.





طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مواقع فى غزة

وعلى الصعيد الدولي، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على قطاع غزة ، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.





وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون، ومرصدا تابع للمقاومة شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، كما استهدفت نقطة للضبط الميدانى شرق مدينة غزة، ومرصد للمقاومة شرق بلدة جحر الديك وسط القطاع.





وأشار الناطق باسم جيش الاحتلال إلى أن القصف جاء ردا على إطلاق قذائف محلية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.





انفجار في سوق سلطان قدرات بالفلبين

بينما أعلنت الشرطة الفلبينية، إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في انفجار وقع في سوق سلطان قدرات العمومي بجنوب الفلبين.





ونقلت صحيفة "دايلي تربيون" الفلبينية -على موقعها الإلكتروني عن بيان أصدرته الشرطة - إن هناك شحنة ناسفة بدائية وضعت بجانب دراجة نارية في ساحة انتظار للدراجات.





ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الانفجار ولكن الجيش قال إن جماعة متشددة تعمل في مدينة إيسولان بإقليم سلطان قدرات من بين المشتبه بهم.





ويأتي أحدث تفجير مع زيادة حدة التوتر في جنوب الفلبين المضطرب بعد وقوع 3 حوادث خلال العام الأخير ، وقالت السلطات إنها كانت تفجيرات انتحارية لمتشددين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.



