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خاص.. عبد الله السعيد لن يشارك أساسيا أمام الزمالك

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:58 ص
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خاص.. عبد الله السعيد لن يشارك أساسيا أمام الزمالك
عبد الله السعيد
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أحمد الهواري
 
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كشف مصدر بنادي بيراميدز عن موقف عبد الله السعيد لاعب الفريق من المشاركة أساسيًا في مباراة فريقه بنهائي كأس مصر أمام الزمالك المقرر لها غدًا الأحد بملعب برج العرب.

 

وكان بيراميدز قد أعلن عن جاهزية عبد الله السعيد للمشاركة في مباراة الزمالك في نهائي مسابقة كأس مصر.

 

وأكد المصدر أن السعيد لن يستطيع المشاركة أساسيًا وقد لا يشارك في المباراة لكن الجهاز الفني يتجه للإبقاء على على اللاعب على مقاعد البدلاء تحسبًا للدفع به كبديل وفقًا لسير المباراة.

 

وعاني عبد الله السعيد من إصابة تعرض لها في عضلة السمانة، خلال مباراة إيتوال الكونغولي بدور الـ64 للكونفيدرالية الإفريقية.


 تفاصيل غياب عبد الله السعيد


وغاب السعيد عن مباراتي بيراميدز أمام حرس الحدود في دور الثمانية لكأس مصر، وإيتوال الكونغولي في إياب دور التمهيدي الأول من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بسبب إصابته في عضلة السمانة.

 

ويعد عبد الله السعيد أحد الأوراق الرابحة التي كان يعتمد عليها سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيرميدز في صناعة اللعب خلف المهاجم الصريح سواء جون أنطوي أو أحمد علي وذلك قبل مباراة الزمالك في نهائي كأس مصر.

 

وأعلن اتحاد الكرة حضور ٢٠ ألف مشجع لمباراة نهائي كأس مصر الذي يستضيفه استاد برج العرب.

 

ويصب التاريخ الحديث في صالح الزمالك ضد بيراميدز حيث لعب لم ينجح الزمالك في تحقيق أي فوز في المباريات التي جمعت بينهما، حيث تعادل الفريقان 3-3 في لقاء الدور الأول من بطولة الدوري في الموسم الماضي في حين فاز بيراميدز في لقاء الدور الثاني بهدف نظيف.

 

وجاء أول لقاء بين الزمالك وبيراميدز بمسماه الجديد في 24 يناير 2019، وانتهت بنتيجة الزمالك 3 - 3 بيراميدز، وآخر مباراة كانت في يوم 24 أبريل الماضي، وانتهت بفوز نادي بيراميدز.

 

 

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