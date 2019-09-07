ليست سيارتي.. حكيم يكشف مفاجأت جديدة حول الحادث الذي تعرض له





حكيم ينفي خطورة حالته الصحية

وخرج الفنان حكيم، ونفى في تصريحات صحفية له أن السيارة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتنبار أنها السيارة التي انقلبت به ليست سيارته، بل كانت متواجدة بجوار الحادث، مطالبا الجميع بتحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بمثل هذه الحوادث.





أخر ظهور للفنان حكيم قبل الحادث الذي تعرض له

أشعل المطرب حكيم حفله الغنائى أمس الخميس بمنطقة الساحل الشمالى، وقدم خلال الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات كما تم تجهيز المسرح بشكل عالمي بأحدث التقنيات العالمية حتي خرج بشكل يليق بنجومية حكيم الذى استطاع أن يكون نجم الساحل هذا العام بنجاح، والتي وفرت كل الإمكانيات لخروجه بشكل مبهر.





أغنية كأس الأمم الإفريقي أخر ما قدمه حكيم في على الساحة الفنية

خلال يونيو الماضي، طرح أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات "العربية – الإنجليزية – الفرنسية".

وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه، فيما قدمت المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" المقطع الفرنسي بالأغنية.

"متجمعين" كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وإنتاج شركة "سينرجي"، المملوكة لمجموعة "إعلام المصريين"، التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي.





الساحل يشهد نجاح حفلات حكيم

نجح الفنان حكيم، هذا الموسم، في تقديم العديد من الحفلات الغنائية التي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا، وقدم حكيم من خلالهم مجموعة كبيرة متميزة من أغانيه التي أشعلت صيف 2019 في الساحل الشمالي.





















تعرض الفنان الشعبي حكيم، لحادث سيارة، صباح اليوم السبت، وهو الأمر الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وانتشرت أخبارا تفيد بنقله إلى المستشفى، وأنه في حالة صحية حرجة.