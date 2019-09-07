عبر موقع جدارة.. تتشر الإجراءات المطلوب وخطوات التسجيل عند التقديم للإعلانات الوظيفية
السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
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تعد منظومة جدارة التابعة لوزارة الخدمة المدنية بالسعودية، من أهم المنظومات الخدمية، حيث خصصت الوزارةموقع جدارة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في الحكومة، وأيضًا يمكنك تقديم لهذه لوظائف عبر موقع جداة.
وحققت منظومة جدارة نجاحًا كبيرًا منذ أنشاءها عام 2011، حيث في عام 2017 بلغ عدد المسجلين في نظام جدارة إلى 1,143,510 مستخدم، وفيما يلي ننشر لكم آلية تفعيل تقديم الطلب وفق الإعلانات الوظيفية التي تطرحها الوزارة، والإجراءات المطلوب عند التقديم للإعلانات الوظيفية عبر موقع جدارة:
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آلية تفعيل تقديم الطلب وفق الإعلانات الوظيفية التي تطرحها الوزارة عبر موقع جدارة:
عند طرح الوزارة لإعلان وفق أسلوب المفاضلة يتضمن وظائف مشمولة بأحد السلالم التالية:
- سلم رواتب الوظائف التعليمية (رجال - نساء).
- سلم رواتب الوظائف الصحية ( رجال - نساء).
- سلم رواتب الموظفين العام ( رجال - نساء ).
حددت الوزارة فترة زمنية للبداية والنهاية، وقالت الوزارة إنه يجب على المتقدمين والمتقدمات الراغبين التقدم للوظائف المعلنة الالتزام خلال الفترة الزمنية المحددة لكل إعلان ومعاودة الدخول على طلباتهم التي سبق وان سجلوا بياناتهم بعد الإطلاع على الوظائف المعلنة ومقارنتها وذلك للوظائف التي تتناسب مع درجاتهم العلمية وتخصصاتهم.
وتابعت الوازرة أن المتقمدين يمكنهم تحديد الوظائف المناسبة لدرجاتهم العلمية وتخصصاتهم من خلال الاطلاع على دليل التصنيف الآلي المتوفر على بوابة الوزارة الإلكترونية "جدارة"، للوظائف المشمولة بسلم رواتب الوظائف الصحية أو سلم رواتب الموظفين العام أو الرابط الخاص بشروط وضوابط الإعلان للوظائف المشمولة بسلم رواتب الوظائف التعليمية.
الإجراءات المطلوب اتخاذها من المتقدم عند رغبته التقدم للإعلان
في هذه الصفحة المتقدم عليه عمل الآتي:
- تحديد الرغبة في التقدم للإعلان من خلال التأشير في المربع الخاص بذلك.
- ترتيب رغبات الوظائف المعلنة ومقرها بحد أدنى رغبة واحدة وحسب الوظائف و المقرات المعلن عنها.
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التسجيل الجديد عبر موقع جدارة
نشر نظام جدارة طريقة طلب التسجيل الجديد للتوظيف الإلكتروني عبر موقع جدارة، فعند دخول المتقدم أو المتقدمة على الصفحة الرئيسية لطلب التوظيف الإلكتروني لتسجيل طلب جديد في موقع جدارة، يجب الضغط على عبارة "تسجيل جديد" في أعلى الصفحة، ومن ثم كالآتي:
- إضافة رقم الهوية الوطنية "الذي يتكون من 10 خانات أرقام فقط بدون أي فواصل".
- إضافة تاريخ الميلاد "بالتاريخ الهجري".
- إضافة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكونة من ستة أرقام.
- ثم الضغط على عبارة "استمرار" أسفل الصفحة لمتابعة خطوات التسجيل، وقد يستغرق نظام موقع جدارة بعض الوقت لتدقيق معلوماتك وستعرض البيانات الشخصية.
- عند تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ستظهر لك البيانات الشخصية من قاعدة المعلومات، ويجب على المتقدم أو المتقدمة التأكد من ظهور البيانات الشخصية الخاصة به، وصحتها في حال عدم ظهورها في الحقول المخصصة أو في حال كون البيانات الشخصية الظاهرة لا تتطابق مع بيانات المسجل الشخصية عليه التأكد من صحة رقم الهوية الوطنية المضاف إذا كان غير صحيح إعادة الدخول بالرقم الصحيح ويمكن طلب المساعدة عن طريق أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على موقع التقديم.
- إضافة بيانات الحالة الصحية للمتقدم أو المتقدمة وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت.
- إضافة بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم أو المتقدمة بشكل كامل مع مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة، علما بأن تسجيل البريد الإلكتروني الصحيح يرتبط ارتباطًا كليًا، بتحقق تواصل الوزارة مع المتقدمين لعدة أغراض تتعلق بعملية التوظيف بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كلمة السر عند نسيان كلمة السر الخاصة حيث يتم عند تسجيل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني المدخل بطلب التقديم بشكل صحيح إرسال كلمة السر الجديدة على نفس البريد الإلكتروني.
تهتم وزارة الخدمة المدنية بتلقي استفسارات أو مقترحات أو ملاحظات الباحثين عن العمل و المستفيدين من خدماتها من خلال أيقونة الدعم والمساندة التي هيئتها في نظام جدارة، ونشادت الوزارة المواطنين بالتفاعل مع الوزارة من خلال تلك الإيقونة عند الحاجة للخدمة أو الرغبة في طرح مقترح أو ملاحظة.
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