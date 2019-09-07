عبر موقع جدارة.. تتشر الإجراءات المطلوب وخطوات التسجيل عند التقديم للإعلانات الوظيفية





التسجيل الجديد عبر موقع جدارة





نشر نظام جدارة طريقة طلب التسجيل الجديد للتوظيف الإلكتروني عبر موقع جدارة ، فعند دخول المتقدم أو المتقدمة على الصفحة الرئيسية لطلب التوظيف الإلكتروني لتسجيل طلب جديد في موقع جدارة ، يجب الضغط على عبارة "تسجيل جديد" في أعلى الصفحة، ومن ثم كالآتي:





- إضافة رقم الهوية الوطنية "الذي يتكون من 10 خانات أرقام فقط بدون أي فواصل".





- إضافة تاريخ الميلاد "بالتاريخ الهجري".





- إضافة الصورة الرمزية الظاهرة أسفل الصفحة المكونة من ستة أرقام.





- ثم الضغط على عبارة "استمرار" أسفل الصفحة لمتابعة خطوات التسجيل، وقد يستغرق نظام موقع جدارة بعض الوقت لتدقيق معلوماتك وستعرض البيانات الشخصية.





- عند تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ستظهر لك البيانات الشخصية من قاعدة المعلومات، ويجب على المتقدم أو المتقدمة التأكد من ظهور البيانات الشخصية الخاصة به، وصحتها في حال عدم ظهورها في الحقول المخصصة أو في حال كون البيانات الشخصية الظاهرة لا تتطابق مع بيانات المسجل الشخصية عليه التأكد من صحة رقم الهوية الوطنية المضاف إذا كان غير صحيح إعادة الدخول بالرقم الصحيح ويمكن طلب المساعدة عن طريق أيقونة الدعم والمساندة الموجودة على موقع التقديم.





- إضافة بيانات الحالة الصحية للمتقدم أو المتقدمة وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت.





- إضافة بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم أو المتقدمة بشكل كامل مع مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة، علما بأن تسجيل البريد الإلكتروني الصحيح يرتبط ارتباطًا كليًا، بتحقق تواصل الوزارة مع المتقدمين لعدة أغراض تتعلق بعملية التوظيف بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كلمة السر عند نسيان كلمة السر الخاصة حيث يتم عند تسجيل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني المدخل بطلب التقديم بشكل صحيح إرسال كلمة السر الجديدة على نفس البريد الإلكتروني.





تهتم وزارة الخدمة المدنية بتلقي استفسارات أو مقترحات أو ملاحظات الباحثين عن العمل و المستفيدين من خدماتها من خلال أيقونة الدعم والمساندة التي هيئتها في نظام جدارة ، ونشادت الوزارة المواطنين بالتفاعل مع الوزارة من خلال تلك الإيقونة عند الحاجة للخدمة أو الرغبة في طرح مقترح أو ملاحظة.



