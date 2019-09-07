اسعار الدواجن اليوم 7-9-2019

اسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية اليوم السبت 7-9-2019، وذلك بعد موجة التراجع التى تشهدها اسعار الدواجن في مصر خلال الفترة الحالية والتى تسبب فيها ركود حركة البيع في الاسواق ،الامر الذي تسبب في حالة من ركود الاسواق وارتفاع اسعار الاعلاف وخسائر فادحة للمربين وتستمر هذه الحالة بعدعيد الاضحى المبارك وننشر فيما يلي اسعار الدواجن والبيض في الاسواق وفقا للتحديثات الاخيرة وجاءت على النحو التالي:





اسعار الدواجن اليوم والبيض 7-9-2019

سجل سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم مبلغ 21.5 جنيه، أما كرتونة البيض الأبيض فتسجل 31 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 4 إلى 6 جنيهات، والكتكوت البلدي من 5.25 إلى 5.5 جنيهات.





اسعار الدواجن واسعار الاعلاف

ارتفاع أسعار العلف وأسعار الأدوية والتطعيمات الخاصة بتربية الدواجن يجب العناية الدورية بها وعدم التقصير في تطعيماتها وتوفير كافة احتياجاتها من أجل إنتاج أفضل وأكثر صحة وعدم التقصير في تربيتها حتى لا تكون عرضه للأمراض التي تصيب الطيور بشكل خاص أو تتعرض للموت مما يتسبب بحدوث خسائر لأصحاب المزارع.





تناسب العرض مع الطلب حيث تتنناسب زيادة الأسعار طرديا مع زيادة الطلب عليها بمعنى أنه إذا زاد الطلب على السلعة سواء كانت دواجن أو البيض أو البط فإن السعر يرتفع وذلك لتعويض أي خسائر يمكن أن تحدث إذا ما قل الطلب عليها أو انخفض سعرها من يوم إلى آخر.





حظر استيراد الدواجن

اصدرت وزارة الزراعة مؤخرا قرارا جديدا لمواجة التراجع الكبير في اسعار الدواجن خلال الفترة الحالية والذي يتضمن وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية، ومن المتوقع ان ترتفع الاسعار على خلفية هذا القرار بنحو من 2 إلى 5 جنيهات للكيلو، ويستهدف هذا القرار ايضا بحسب وزارة الزراعة إنعاش السوق من جديد والحد من فارق السعر الذي يستفيد منه الوسيط، ولا يستهدف المستهلك بأى حال من الأحوال.



انخفاض اسعار الدواجن هبطت في السوق المحلي لتتراوح ما بين 18 و19 جنيها في المزرعة، و21 و22 جنيها للمستهلك، وهو أقل سعر لها منذ بداية العام الجاري، حيث تراجعت الدجاجة الواحدة حوالي 5 جنيهات من المزرعة ما كبد صغار منتجي الدواجن والذين يمثلون 70% من الصناعة لخسائر فادحة وخروج الكثير من السوق.

اسباب تراجع اسعار الدواجن يعتبر ضعف القدرة الشرائية لكثير من المواطنين من اهم الاسباب التى ساهمت في تراجع الأسعار، ما جعل المعروض أكثر من الطلب وبالتالي تراجعت الأسعار بشكل كبير، متوقعًا أن يشهد السوق المحلي نشاطا خلال الفترة القادمة وبعض التحركات في الأسعار.

النوع السعر لجم ابيض 21.50 جنيها لجم ساسو 33.50 جنيها لحم بلدى 33.50 جنيها كتكوت ابيض 5.50 جنيها كتكوت ساسو 4.25 جنيها كتكوت بلدى 3.50 جنيها بط بيكينى 14 جنيها بط مسكوفى 14 جنيها بط مولارد 14.50 جنيها بيض ابيض 31.50 جنيها بيض احمر 30.50 جنيها بيض بلدى 42.50 جنيها



