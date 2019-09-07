أمين شرطة يعثر على 47 ألف جنيه ويعيدها إلى صاحبها في قنا



وتلقى مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا، بعثور ياسين عبد العال أحمد، أمين شرطة بقوة تأمين محطة سكك حديد نجع حمادي، يفيد عثوره على حقيبة بها 47 ألف جنيه، وتمكن من إعادتها إلى صاحبها.

على الفور تم التواصل المواطن المذكور وتسليمه المبلغ، حيث وجه الشكر لأمين الشرطة لأمانته، ولرجال الشرطة لجهودهم في التوصل إليه وتسليمه متعلقاته.



محافظ قنا يقود حملة مكبرة لاسترداد 1928 فدانا و20 ألف و970 مترمربعا بمركز قفط



وقاد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، حملة مكبرة بمركز قفط أسفرت عن استرداد 1928 فدانا و20 ألفا و970 متر مربع وإزالة تعديات على ٢ فدان أراضي زراعية املاك خاصة وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن، وذلك بحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، استمرارا لحملات الموجة ١٣ لإزالة التعديات على أراضي إملاك الدولة والأراضي الزراعية.



وأوضح "الهجان" أن الحملة نجحت في إزالة 45 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقرية الكلاحين منها 21 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 1928 فدانا و24 حالة تعدٍ بالمباني على مساحة 20 ألفا و970 مترمربعا.





وأضاف "الهجان" أن الحملة نجحت أيضا في إزالة حالتىّ تعدٍ مباني أسوار بالخرسانة المسلحة على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة ٢ فدان.



وأكد محافظ قنا، أنه حريص على إنفاذ القانون وعدم السماح بأية تعديات والعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وحماية ثروات البلاد من أراضي الدولة والحفاظ عليها ومنع استغلالها بالمخالفة للقانون لأنها فى النهاية ملك للشعب، مشددا على رؤساء المدن بضرورة القضاء علي كافة أشكال التعديات علي أراضي املاك الدولة والتصدي بكل حزم وبشكل فورى لأى تعديات جديدة مستقبلا.



وأوضح أن لجان تقنين الأراضي المشكّلة على مستوى مدن المحافظة تعمل على قدم وساق للإنتهاء من تقنين اوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقا للقانون وتحصيل حق الدولة والشعب في اراضيهم مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال يمكن ان تؤدى إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.

عثر أمين شرطة بمحطة سكك حديد نجع حمادي، شمال محافظة قنا، على حقيبة بها مبلغ مالي ضخم، وتمكن من إعادتها إلى صاحبها.