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شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:52 ص
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شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
محمد حماقي
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الفجر الفني
 
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تجرى الآن تجهيزات ضخمة لحفل السوبر ستار محمد حماقى، الذى تقام بداخل نادى وادي دجلة بمناسبة افتتاح فرع النادى فى الإسكندرية، والذى يحضرها العديد من الشخصيات العامة وأعضاء النادي، والذي سيقام اليوم الموافق ٧سبتمبر، في نادي وادي دجلة.

 

يشارك فى تجهيزات الحفل كل من وليد الحريرى إضاءة وشاشات، وعماد نبيل صوت وتامر فوزى، مسرح وتنظيم وائل الشايع.

 

في المقابل نشر محمد حماقي بوستر حفله بمدينة الإسكندرية، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "الإنستجرام"، وأوضح من خلال الصورة أن الحفل سيكون لأعضاء النادى فقط.

 

وعلق على هذه الصورة قائلا:"نداء لجميع أعضاء نادي وادى دجلة، فلنستعد لحفلة مثيرة السبت المقبل الموافق ٧سبتمبر".


 نتيجة بحث الصور عن ذا فويس كيدز محمد حماقي


ذا فويس كيدز

وأعلن محمد حماقي، مؤخرًا عن انضمامه للجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز، مع الفنانة نانسي عجرم، الفنان عاصي الحلاني، وذلك بعد اعتذار الفنان تامر حسني عن تقديم البرنامج لظروفه الخاصة.

 

ويستمر في تقديم برنامج the voice بجانب الفنان راغب علامة، الفنانة أحلام، الفنانة سميرة سعيد.

 

يذكر أن الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة كانوا على الترتيب: مراد بوريكي من فريق عاصي الحلاني، وستّار سعد من فريق كاظم الساهر، ونداء شرارة من فريق شيرين عبد الوهاب، ودموع تحسين من فريق أحلام.

 

كما يستعد لتقديم فيديو كليب أغنيته الجديدة "كل يوم من ده" وهي ضمن أغنيات ألبومه الجديد، ويستعد أيضا لتصوير أغنية "واعمل ايه".


 نتيجة بحث الصور عن كل يوم من ده حماقي


كل يوم من ده

وكان حماقي قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد "كل يوم من ده "، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية.

 

كما تعاون حماقي في ألبومه الأخير مع عدد كبير من الموزعين.

 

وتخطى محمد حماقي حاجز الـ 36 مليون مشاهدة بأغنية "م البداية"، ضمن أغاني ألبومه الأخير "كل يوم من ده"، إذ حققت 41 مليون مشاهدة على قناة الشركة المنتجة للألبوم (نجوم ريكوردز) عبر يوتيوب.

 

وتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والشعراء أبرزهم: أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبد الله، وتامر حسين، وخالد تاج، والملحنين: عمرو مصطفى، وشريف تاج، وتامر على، ومحمد يحيى، والموزعين تميم، وتوما، ونادر حمدي، ورامي سمير.

 

وكان محمد حماقي قد قدم خلال السنوات الماضية، العديد من الأغاني والكليبات الناجحة مثل "ما بلاش" و"نفسى ابقى جنبه"، و"حاجة مستخبية"، و"أجمل يوم"، و"من قلبي بغني".

 

والبوم محمد حماقي يضم 20 أغنية منهم "كل يوم من ده، م البداية، يا ستار، راضيني، بقيت معاه، قالوا عنك، قدام الناس، صور، زي ماحنا"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".

شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
شاهد.. الصور الأولى من تجهيزات حفل محمد حماقي في الإسكندرية الليلة
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