هل اقترب الرحيل.. ليفربول يراقب نجم نيجيريا لخلافة صلاح

يخطط نادي فريق ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع النيجيري صامويل تشوكويزي نجم فريق فياريال الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة "مترو" البريطانية عن أن ليفربول يتابع النيجيري صامويل تشوكويزي لاعب الغواصات الصفراء من أجل ضمه في يناير المقبل والذي كان قد تألق مع نيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصرز









وكان تشوكويزي صاحب الـ20 عاما قد انضم إلى فياريال عام 2018، ونجح في تسجيل 5 أهداف خلال 26 مباراة في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، وفي الموسم الحالي نجح في تسجيل هدف بعد خوض الفريق 3 مباريات.

ولم يبرم ليفربول أي صفقة في خط الهجوم خلال الميركاتو الصيفي رغم رحيل المهاجم الإنجليزي دانييل ستوريدج، واكتفى بالنجوم الموجودين في صفوفه.

ويملك ليفربول 5 لاعبين في خط الهجوم وهم محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديفوك أوريجي وشيردان شاكيري ولكن يبدو أن تشوكويزي سيكون البديل لمحمد صلاح لأنه يجيد في مركز الجناح الأيمن.

ويسعى ليفربول مبكرا إلى التعاقد مع بعض اللاعبين في خط الهجوم، تحسبا لرحيل أي من لاعبي الخط الأمامي، خاصة في ظل العروض العديدة التي يتلقاها أبطال أوروبا.

كانت العديد من التقارير الصحفية قد ذكرت أن مسؤولي ليفربول قرروا السماح برحيل النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

هل اقترب رحيل محمد صلاح؟

وجاءت هذه التقارير بعد الأزمة التي شهدتها مباراة ليفربول وبيرنلي بين صلاح وزميله السنغالي ساديو مان، وذلك بعد اعتراض الأخير على عدم تمرير النجم المصري الكرة له وهو أمام المرمى.

وتنبأت تقارير إسبانية بمستقبل محمد صلاح نجم منتخب مصر مع نادي ليفربول الانجليزي وذلك بعد نهاية فترة الميركاتو الصيفي لعام 2019.

وأكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" أن محمد صلاح استمر مع ليفربول لعدم تلقيه عروض في الميركاتو الصيفي ولكنه يشعر بالغضب والاستياء في ليفربول ولا يزال هناك احتكاك بينه وبين يورجن كلوب.

وأشارت إلى أن محمد صلاح هدد بالرحيل عقب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا واستمر لعدم وجود عروض رسمية وصريحة من أجل التعاقد معه هذا الصيف رغم أنه كان مطلوبًا في ريال مدريد الإسباني ولكن في حال فشل التعاقد مع كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعرف ريال مدريد أن محمد صلاح غاضب من ليفربول بسبب مشاكله مع كلوب وساديو ماني والذي اتضح للجمهور أن هناك بالفعل منافسة بين اللاعبين بدا ذلك خلال مباراة بيرنلي عندما انفعل السنغالي في إحدى الهجمات لعدم تمرير "مو" له الكرة.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي ويمتد عقده حتى يوينو 2023 وكان "مو" قد ساهم في وصول الريدز لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين 2018 و2019 وحقق اللقب هذا العام على حساب توتنهام.

وفاز محمد صلاح مع ليفربول بلقب كأس السوبر الأوروبي 2019 على حساب تشيلسي وحصد جائزة هداف الدوري الانجليزي مرتين.