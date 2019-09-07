مدرب المغرب يستشهد بمارادونا للدفاع عن حكيم زياش 

قال المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب إن مباراة بوركينا فاسو الودية التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، كانت مباراة صعبة للغاية، ولكنها في الوقت ذاته مفيدة بالنسبة للمنتخب المغربي، من أجل الكشف عن المزيد من العيوب الموجودة في الفريق، حتي يتمكن الجهاز الفني من إصلاحها قبل الدخول في غمار تصفيات بطولة كأس العالم 2022، وكذلك تصفيات كأس أمم إفريقيا المقبلة 2021.









وتحدث، خليلوزريتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، وقال: "في الحقيقة لقد واجهنا منتخب قوي للغاية، ويملك مجموعة مميزة من اللاعبين، بوركينا فاسو خلقت لنا العديد من المشاكل، ولكننا نجحنا في نهاية الأمر في تحقيق التعادل في اللحظات الأخيرة، كان من المهم بالنسبة لنا كفريق أن لا نتعرض للخسارة في أول مباراة للجهاز الفني، هذه الأمور والتفاصيل الصغيرة هامة للغاية".









وأكمل مدرب منتخب المغرب تصريحاته ليؤكد أن المباراة قد كشفت بعض العيوب التي يجب العمل على تفاديها في قادم المباريات، ولكنها كذلك كشفت عن بعض الإيجابيات التي يجب العمل على تطويرها وزيادتها.









وتطرق وحيد خليلوزيتش، إلى ما يحدث مع لاعب منتخب المغرب، حكيم زياش، مؤكدًأ على كونه كمدير فني للمنتخب يرفض أن يتم توجيه الإنتقادات إلى زياش من قبل جماهير منتخب بلاده، مطالبًا الجميع بضرورة الوقوف بجانبه، حتى وأن أضاع ركلة جزاء مصيرية.









وقال وحيد خليلوزيتش بخصوص هذه النقطة: "أكبر لاعبي العالم أضاعوا ركلات جزاء، حتى دييجو أرماندو مارادونا وبلاتيني فعلوا نفس الأمر".









يذكر أن منتخب المغرب سيلعب مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل، وستكون أمام منتخب النيجير، وقد تشهد هذه المباراة مشاركة بعض اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة في مباراة بوركينا فاسو.