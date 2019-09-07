"النهار" الراعي الرسمي لمهرجان الإسكندرية السينمائي

حرصا على دورها في دعم الفنون والثقافي ونقلها للمشاهد المصري والعربي كدور أساسي من الأدوار الهامة التي يلعبها الإعلام المصري، صرح الدكتور عمرو الليثي رئيس شبكه تلفزيون النهار، بأنه قد تم الاتفاق مع الناقد السينمائي الكبير الأمير أباظه رئيس مهرجان الإسكندريه السينمائي الدولي، علي حصول شبكه قنوات النهار للعام الثاني علي التوالي علي حق رعاية الدورة الجديدة لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.









وأـكد "الليثي" أن هذه الرعايه تأتي من منطلق إيمان شبكه قنوات "النهار" بالدور الفاعل الذي يلعبه مهرجان الإسكندرية السينمائي في نشر فنون السينما المختلفة واضطلاع المشاهد المصري علي أفلام سينمائيه تعكس ثقافات وابداعات سينما دول البحر المتوسط.





مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي