"النهار" الراعي الرسمي لمهرجان الإسكندرية السينمائي
السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:33 ص
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الفجر الفني
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حرصا على دورها في دعم الفنون والثقافي ونقلها للمشاهد المصري والعربي كدور أساسي من الأدوار الهامة التي يلعبها الإعلام المصري، صرح الدكتور عمرو الليثي رئيس شبكه تلفزيون النهار، بأنه قد تم الاتفاق مع الناقد السينمائي الكبير الأمير أباظه رئيس مهرجان الإسكندريه السينمائي الدولي، علي حصول شبكه قنوات النهار للعام الثاني علي التوالي علي حق رعاية الدورة الجديدة لمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي.
وأـكد "الليثي" أن هذه الرعايه تأتي من منطلق إيمان شبكه قنوات "النهار" بالدور الفاعل الذي يلعبه مهرجان الإسكندرية السينمائي في نشر فنون السينما المختلفة واضطلاع المشاهد المصري علي أفلام سينمائيه تعكس ثقافات وابداعات سينما دول البحر المتوسط.
مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي
مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي هو مهرجان سينمائي دولي سنوي، يعقد في مدينة الإسكندرية المصرية في شهر أغسطس من كل عام، وقد افتتح للمرة الأولى في العام 1979 من قبل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي رأسها وقت انشائها العام 1973 الناقد كمال الملاخ، وترأس المهرجان حاليا الأمير أباظة. وترعى المهرجان وزارة الثقافة المصرية وبالتعاون مع محافظة الأسكندرية.
المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية
المسابقة الرسمية للمهرجان تقتصر فقط على الأفلام الروائية الطويلة لدول البحر المتوسط، في حين تشارك دول عالمية مختلفة في نشاطات خارج المسابقة الرسمية مثل "بانوراما سينما العالم" وقسم آخر يختص بالأفلام الحائزة جوائز في مهرجانات دولية.
هناك عدة جوائز في المهرجان منها: مسابقة أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل مخرج وأفضل كاتب سيناريو، وتلك الأخيرة تحمل اسم كاتب السيناريو الراحل عبد الحي أديب وتبلغ قيمتها 200 ألف جنيه مصري (36 ألف دولار).
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