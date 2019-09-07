بمشاركة هالة فاخر وآخرين.. "حب روحاني" تعاون مثمر مع الوجوه الجديدة الصاعدة (صور)

انتهى المخرج محمد الشريف من تصوير فيلم "حب روحاني" وجاري عمل المونتاج للفيلم.

فيلم "حب روحاني" جديد من نوعه حيث أن الفيلم يتسم بالجرأة على الصعيد الإجتماعي والتربوي، فهو يعرض مشاكل وقضايا الشباب خاصة في الفترة الأخيرة ولكن بأسلوب درامي كوميدي ساخر، كما أنه يسلط الضوء على العلاقة بين الآباء والأبناء، فالفيلم يحمل رسالة ورؤية جديدة.

وأكثر ما يميز الفيلم هو التعاون المثمر بين كبار نجوم الفن مع الوجوه الجديدة، فقد لوحظ في بعض الأعمال في السنوات الأخيرة هو إما اختفاء النجوم الكبار واستحواذ الأبطال الشباب على بطولة الأفلام والمسلسلات.. أو العكس، ولكن هنا نجد انسجام عام وترابط بين كل فريق عمل فيلم حب روحاني من كبار نجوم الفن والوجوه الجديدة كنسيج واحد.

المستقبل للشباب

فيلم "حب روحاني" بطولة مجموعة كبيرة من الوجوه الجديدة الصاعدة، وهم: عيد سرحان ، مريم سرحان ، علاء الدين غانم ، أحمد عبد الصبور ، عز الدين العربي ، رضا السنوسي ، حسام عبد الحميد ، أمين حامد ، ندى سعيد ، عبد الحميد خليل ، مصطفى عبد العزيز ، أحمد أشرف ، محمد فهمي ، عماد إسماعيل ، إسراء نجم ، دودي أحمد ، سمير بطرس ، نادر مدحت.

بالاشتراك مع ضيوف شرف الفيلم، وهم الفنانة القديرة هالة فاخر ، نجم الكوميديا حسن عبد الفتاح ، الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ، الفنانة القديرة رجاء حسين ، الفنان الكبير عبد الله مشرف ، الفنان الكبير أحمد ماهر ، والفنان الكبير إحسان الترك .

فيلم " حب روحاني " من تأليف هاشم البكري، ومن إخراج د. محمد الشريف، ومعالجة درامية علاء الدين غانم، ومدير التصوير محمد البياتي.

والفيلم من إنتاج بهاء سرحان .

هالة مصرية

في وقت سابق كشفت النجمة القديرة هالة فاخر، عودتها للساحة الإعلامية من جديد من خلال برنامج يعرض على شاشة قناة المحور الفضائية، بعنوان "هالة مصرية".

وأكدت هالة في تصريحات صحفية أن البرنامج يناقش الموضوعات الاجتماعية والأسرية التي تشغل بال الشارع المصرية، ويتطرق للعديد من الموضوعات التي تهم المرأة والطفل بالإضافة إلى الفقرات الطبية المميزة التي نستخلص من خلالها المعلومات اللازمة لصحة أسرتنا.

ونوهت إلى أن الموضوعات الخاصة بالتعليم، ستكون موجودة في البرنامج لأنها على قناعة تامة بدور العلم في بناء أجيال قوية تخدم مجتمعها، وأوضحت أن البرنامج يختلف عن البرامج التليفزيونية المنافسة الأخرى شكلا وموضوعا وهذا ما حمسها لخوض التجربة مجددا بعد عددا من البرامج الناجحة التي قدمتها خلال الفترة الماضية.

مشيرة إلى أن البرنامج سيعرض لمدة خمسة أيام على مدار الأسبوع، من السبت إلى الأربعاء.