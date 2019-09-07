مبادرات إنسانية لـ علي سيف الدين بعيدًا عن الطائفية في لبنان

حرص اللبناني المغترب علي سيف الدين، على تقديم يد العون والمساعدة لكل مواطن لبناني يستحق المساندة، وبالرغم من أن سيف الدين مغترب عن وطنه لبنان، ولكنه يساند أهل بلاده دون التمييز بين طائفة وأخرى.

ونظم علي سيف الدين مبادرات إنسانية بعيدًا عن التعصب لطائفة على حساب الأخرى، ومد يد العون لجميع الطوائف من الشيعة والسنة وللمسيحيين وغيرها.









حيث ساهم علي منذ فترة قصيرة في توزيع منح لطلاب الجامعات، كما ساهم في إنشاء مستشفى في بعلبك، وقام بالتبرع لبناء مسجد ومدرسة، واستكمالا لسلسلة مبادراته الخيرية، قام علي سيف الدين بمساعدة المسنين مقدمًا لهم مجموعة من الهدايا المتواضعة التي أدخلت البهجة على قلوبهم، وجلس معهم في جلسة ملأتها المحبة والمودة.

كما قام سيف الدين بزيارة إلى رئيس دار العجزة الإسلامية في بيروت وتبرع بتجهيز غرفة العمليات الخاصة بالدار.













مهرجان بياف

وكان رجل الاعمال اللبناني المغترب علي سيف الدين لبى مؤخرا دعوة تلقاها من رئيس مهرجان بياف لتكريم المبدعين الدكتور ميشال ضاهر، حيث حضر الى ساحة النجمة في وسط بيروت بموكبه الخاص وبرفقته النجمة اللبنانية ريم الشريف التي قدّمت أغنية خاصة للراحلة أم كلثوم "أنا في إنتظارك".

خلال اللقاءات الذي أجراها سيف الدين شدد على أهمية عودة الادمغة اللبنانية المهاجرة فالوطن بحاجة اليهم .

ظروف لبنان الصعبة

وتابع ، للأسف الظروف الراهنة التي يعيشها لبنان ان كان على صعيد السياسة او الاقتصاد أجبرتنا على الهجرة خارج الوطن ، لست أنا فقط من هاجر إنما هناك شباب كثر هاجروا لبنان لتأمين لقمة عيشهم والراحة والامان لاولادهم ، لكن مهما بعدنا عن بلدنا ومهما غبنا لا بد من العودة ، الوطن هو مثل الام الحنون التي تحتاج الى ان تكون محاطة بالعائلة والولد بحاجة الى حضن أمه الذي يشعره بالامان.

زياراتي الكثيرة الى وطني لبنان هي خطوة إيجابية نحو مستقبل أفضل للعودة وبدء الاستثمار في لبنان والنهوض بما يتوجب علينا تقديمه لبلدنا .

وانا من خلال الاعلام اللبناني والعربي أتوجه بدعوة الى كل المهاجرين وخاصة الادمغة اللبنانية المهاجرة العودة الى وطنهم حان الوقت لنضع ايدينا ببعض ونحقق حلم كل مواطن وحان الوقت لنعيش مثل كل مواطن في أي بلد يعيشه فيه وحاصل على كامل حقوقه من دولته التي هي واجبها الاساسي ان تأمن حياة كريمة لكل المواطنين .