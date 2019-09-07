منظمة التعاون الإسلامي: سنقف بجانب السودان
السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:26 ص
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وكالات
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رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك التشكيل الوزاري الجديد.
وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،
الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له، عن ترحيبه بالتشكيل الوزاري، وأعرب عن أمله
أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز السلام والأمن والتنمية للسودان العزيز ، مؤكدا وقوف المنظمة
مع جمهورية السودان، في عملية إعادة البناء وتحقيق السلام والأمن.
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