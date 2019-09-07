محمد نور يعود إلى اتحاد جدة بعد 3 سنوات من الإيقاف 

قال النافد الرياضي، محمد أبو هداية إن لاعب ونجم نادي اتحاد جدة والمنتخب السعودي السابق، محمد نور، قد أصبح قريبًا للغاية من العودة من جديد إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي، مشددًا على كون محمد نور الآن بدأ في بعض التدريبات البدنية التي قد تجعله جاهز لتدعيم قائمة نادي الاتحاد السعودي بعد نهاية فترة إيقافه رسميًا.





وكان محمد نور والبالغ من العمر 41 عامًا قد تلقى عقوبة إيقاف من قبل المحكمة الدولية الرياضية "كاس"، بإيقافه 4 سنوات، لتناوله مواد منشطة، وقد بدأت هذه العقوبة في عام 2016، ومن المقرر أن تنتهي مطلع العام الجديد.





تفاصيل إيقاف محمد نور





وبحسب ما أكده، أبو هداية، في تصريحات لقناة "24 الرياضية"، فإن محمد نور قد يشارك في تدريبات نادي الاتحاد بصورة رسمية في شهر نوفمبر القادم على أقصى تقدير، مؤكدًا بأن هناك لوائح وقوانين في الاتحاد الدولي لكرة القدم تسمح للاعب المعاقب بالعودة إلى تدريبات فريقه قبل نحو شهرين فقط من إنتهاء مدة الإيقاف، وهو الأمر الذي يحدث في حالة محمد نور.





وذكر أبو هداية أن محمد نور كان يتدرب بشكل قوي ويومي منذ إيقافه، وكذلك يشارك في بعض الفعاليات الرياضية الودية، ولكن هذه الأمور تختلف عن المشاركات الرسمية التي تحتاج إلى مجهود بدني أكبر، ولكن على كل حال فإن محمد نور لن يحتاج إلى الكثير من التدريبات حتى يستعيد لياقته البدنية بشكل كامل، ويصبح جاهز لقيادة نادي اتحاد جدة من جديد بعد نهاية فترة إيقافه.





وطلب الناقد الرياضي من المدرب التشيلي لنادي اتحاد جدة، لويس سييرا، بضرورة أن يتم ضم اللاعب محمد نور إلى صفوف نادي الاتحاد خلال النصف الثاني من هذا الموسم، حيث يملك محمد نور خبرات واسعة تجعله قادر على إعطاء الإضافة للفريق في أي وقت يشارك فيه.