KlaytnPhone.. سامسونج تطلق نسخة جديدة من جالكسي نوت 10 مدعوم بتقنية جديدة

أصدرت شركة سامسونج نسخة جديدة من هاتف جالكسي نوت 10، تحمل اسم KlaytnPhone ومدعومة بتقنية بلوك تشين، وذلك بالتعاون مع الشركة الكورية التي تعمل في المجال Kakao.





وتبدو أن سامسونج راغبة في زيادة عدد الهواتف الرائدة التي تمتلكها بالسوق بشكل أكبر من أي وقت مضى، حيث كانت قد أطلقت نسختين أساسيتين من نوت 10 لأول مرة في تاريخها الشهر الماضي، لتأتي الآن وتزيد العدد مع هواتف بلوك تشين.





وستحمل النسخ الجديدة من سامسونج اسم KlaytnPhone في الأسواق بالرغم من أنها تحمل نفس المزايا بالنسخ العادية، باستثناء بلوك تشين.





حيث ستحوي الهواتف محفظة مبنية على بلوك تشين مع تطبيقات مدمجة بداخلها تعمل بنفس التقنية التي ذاع صيتها مؤخرًا.





وبحسب صحيفة ووال ستريت جورنال، فإن مشتري هواتف نوت 10 الجديدة بتقنية بلوك تشين سيحصلون على مبلغ مالي من العملة الرقمية المشفرة Klay والتي طورتها Kakao مسبقًا، ما يتيح لهم تبادل العملة والقيام بمختلف العمليات كتشجيع على شراء الهاتف.



