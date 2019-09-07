مدحت صالح يطرح أغنية "حد غيري" 12 سبتمبر





نبذة عن الفنان مدحت صالح





ولد بحي روض الفرج بمدينة القاهرة، بدأ مشواره الفني وهو في سن الطفولة عندما استمع إلى صوته د. يوسف شوقي وهو يغني في احتفالات المدرسة فقدمه لأبلة فضيلة ليغني في برامجها، تخرج من جامعة الأزهر قسم تاريخ.





تزوج للمرة الأولى "ليلى صديق" شقيقة زوجة الكابتن فاروق ورزق منها بولدين رانيا وأدهم، ثم الفنانة سمية الألفيلمده عامين وكان يصغرها بسبعة أعوام، والفنانة شيرين سيف النصر، التي استمر زواجه بها أربعة أشهر فقط، بينما كان زواجه الأخير من الشاعرة "نورا الباز" ويعد الزواج السادس.









انطلاقته الفنية

انطلاقته كانت من خلال أغنية "أكيد" ثم أغنية "لما قالوا عينيك" وأغنية "حد يقول لحبيبي" من ألحان الموسيقار محمد سلطان – ثم غنى في إحدى الحفلات التي حضرها رئيس الجمهورية بأغنية "يا جريد النخل العالي" وكانت هذه الأغنية سببا لينال شهرة ونجاحا كبيرا وأصبح من نجوم الصف الأول في الغناء. توالت أغانيه وسجل العديد من الألبومات الناجحة.









دخوله عالم التمثيل

دخل مجال التمثيل بالتليفزيون والسينما والمسرح حيث شارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل (قشتمر) ومسلسل( لؤلؤ وأصداف) ومسلسل (شباب رايق جدا) (زهرة وأزواجها الخمسة) و"حكايات البنات) و(السندريلا) و(شباب رايق جدا) و(صباح الورد) و فيلم (احنا ولاد النهارده)، فيلم (كرسي في الكلوب)، فيلم (اللبيس)، فيلم (الحب في ظروف صعبة)، فيلم (علمني الحب) – كما شارك في عدة مسرحيات منها (قشطة وعسل)، (طرائيعو) و(حزمني يا).





كما قام ببطولة فوازير رمضان لعدة أعوام مع المخرج الراحل فهمي عبد الحميد. تألق في الغناء الدرامى بالأفلام السينمائية والمسلسلات واستعان به المخرجون في بعض الأفلام التي لم يشارك فيها بالتمثيل ولكنه كان يؤدى بعض الأغنيات الدرامية بها و منها فيلم (شورت وفانلة وكاب)، فيلم (مافيا) وفيلم ألوان السما السبعة وفيلم أمير الظلام وفيلم الغرفة 707.