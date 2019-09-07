اسعار الحديد اليوم 7-9-2019

اسعار الحديد اليوم





شهد سعر الحديد حالة من الانخفاض في الأسواق خلال تعاملات الفترة الحالية وذلك نظرا للتراجع الكبير الذي شهده سعر خام البيليت على المستوى العالم، الامر الذي أثر تاثيرا مباشرا على ايعار الحديد في السوق المحلى، ويعتبر الحددي واحد من اهم المعادن التى تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لاستخداماته الواسعة من مجالات البناء في ظل الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، ولكن يتاثر الحديد بالاسعار العالمية خلال الفترة الحالية فضلا عن الازمات التى يمر بها سوق الحديد في مصر وأزمة مصانع الدرفلة وقرارات وزارة الصناعة وونشر فيما يلي اسعار الحديد في المصنع المصرية اليوم وجسات على النحو التالي:

توقعات أسعار الحديد

تباينت توقعات الكثير من الخبراء والمحليين في مجال البناء والتشييد بشأن مستقبل أسعار الحديد خلال هذا العام، معتمدين في ذلك على حالة الاستقرار التى يشهدها السوق وثبات حالة العرض والطلب، خاصة في ظل التحركات الصينية الجديدة في حربها التجارة مع الولايات المتحدة الامريكية.





اسعار الحديد اليوم في مصر

وسجلت التراجعات التى شهدها معدن الحديد نحو 200 جنيها للطن الواحد، بينما وصل سعره على المستوى العالمي إلى نحو 410 دولار للطن عالميا، وذلك بعد ان ارتفع سعره بنحو 7 دولارات للطن على المستوى العالمى، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.





اسعار خام البيليت عالميا

حافظت أسعار خام الحديد على معدلات 120 دولار للطن خلال تعاملات اليوم الخميس 5-9-2019، وذلك بعد تراجع مبيعات الشركات بشكل كبير خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية حيث تشحن شركة التعدين ما يقرب 270.5 مليون طن من خام الحديد خلال الـ12 شهرًا المنتهية خلال شهر يونيو المنصرم، مسجلة انخفاض من مستوى 273.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.





اسعار الحديد اليوم









اسم الشركة المنتج اعلى سعر اقل سعر حديد عز عز 11900 جنيه 11880 جنيه حديد المصريين المصريين 11900 جنيه 11880 جنيه حديد بشاى بشاى 11800 جنيه 11800 جنيه الوطنية للطلب الوطنية 11850 جنيه 11830 جنيه حديد عطية عطيه 11850 جنيه 11800 جنيه حديد المراكبي المراكبي 11800 جنيه 11800 جنيه حديد الكومى الكومى 11750 جنيه 11740 جنيه حديد المعادى المعادى 11600 جنيه 11600 جنيه حديد بيانكو بيانكو 11550 جنيه 11500 جنيه حديد العشرى العشري 11550 جنيه 10150 جنيه حديد اكتوبر اكتوبر 11525 جنيه 10150 جنيه حديد الجارحى الجارحى 11525 جنيه 9750 جنيه حديد الوطنية الوطنية 10100 جنيه 9750 جنيه حديد اركو اركو 10100 جنيه 9750 جنيه حديد مصر ستيل مصر ستيل 9800 جنيه 11650 جنيه حديد الجيوشي الجيوشي 11650 جنيه 11650 جنيه









