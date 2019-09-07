اسعار الحديد اليوم 7-9-2019
السبت 07/سبتمبر/2019 - 09:33 ص
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اسعار الحديد اليوم
شهد سعر الحديد حالة من الانخفاض في الأسواق خلال تعاملات الفترة الحالية وذلك نظرا للتراجع الكبير الذي شهده سعر خام البيليت على المستوى العالم، الامر الذي أثر تاثيرا مباشرا على ايعار الحديد في السوق المحلى، ويعتبر الحددي واحد من اهم المعادن التى تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين نظرا لاستخداماته الواسعة من مجالات البناء في ظل الطفرة العمرانية التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، ولكن يتاثر الحديد بالاسعار العالمية خلال الفترة الحالية فضلا عن الازمات التى يمر بها سوق الحديد في مصر وأزمة مصانع الدرفلة وقرارات وزارة الصناعة وونشر فيما يلي اسعار الحديد في المصنع المصرية اليوم وجسات على النحو التالي:
توقعات أسعار الحديد
تباينت توقعات الكثير من الخبراء والمحليين في مجال البناء والتشييد بشأن مستقبل أسعار الحديد خلال هذا العام، معتمدين في ذلك على حالة الاستقرار التى يشهدها السوق وثبات حالة العرض والطلب، خاصة في ظل التحركات الصينية الجديدة في حربها التجارة مع الولايات المتحدة الامريكية.
اسعار الحديد اليوم في مصر
وسجلت التراجعات التى شهدها معدن الحديد نحو 200 جنيها للطن الواحد، بينما وصل سعره على المستوى العالمي إلى نحو 410 دولار للطن عالميا، وذلك بعد ان ارتفع سعره بنحو 7 دولارات للطن على المستوى العالمى، حيث سجل سعر حديد المصريين 11 ألفًا و800 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 11 ألفًا و900 جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و850 جنيها، وحديد عطية 11 ألفًا و800 جنيه، كما سجل سعر حديد بشاي 11 ألفا و850 جنيها، وحديد المراكبي 11 ألفا و750 جنيها للطن، أما حديد سرحان فسجل 11 ألفا و650 جنيها للطن، بينما حديد المعادي سجل 11 ألفا و550 جنيها للطن.
اسعار خام البيليت عالميا
حافظت أسعار خام الحديد على معدلات 120 دولار للطن خلال تعاملات اليوم الخميس 5-9-2019، وذلك بعد تراجع مبيعات الشركات بشكل كبير خلال تعاملات الفترة القليلة الماضية حيث تشحن شركة التعدين ما يقرب 270.5 مليون طن من خام الحديد خلال الـ12 شهرًا المنتهية خلال شهر يونيو المنصرم، مسجلة انخفاض من مستوى 273.2 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
اسعار الحديد اليوم
اسم الشركة
المنتج
اعلى سعر
اقل سعر
حديد عز
عز
11900 جنيه
11880
حديد المصريين
المصريين
11900
11880
حديد بشاى
بشاى
11800
11800
الوطنية للطلب
الوطنية
11850
11830
حديد عطية
عطيه
11850
11800
حديد المراكبي
المراكبي
11800
11800
حديد الكومى
الكومى
11750
11740
حديد المعادى
المعادى
11600
11600
حديد بيانكو
بيانكو
11550
11500
حديد العشرى
العشري
11550
10150
حديد اكتوبر
اكتوبر
11525
10150
حديد الجارحى
الجارحى
11525
9750
حديد الوطنية
الوطنية
10100
9750
حديد اركو
اركو
10100
9750
حديد مصر ستيل
مصر ستيل
9800
11650
حديد الجيوشي
الجيوشي
11650
11650
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