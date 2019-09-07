الراجل اللى بيخلي الست نكدية.. أبرز تصريحات كريم عبد العزيز لمبادرة iRead

مع مبادرة iRead، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كشف خلال اللقاء، عن تحضيره لفيلم 1919، الذي يشارك في بطولته مع النجم أحمد عز.





كريم عبدالعزيز وابنيه في لقاء iRead

ظهر الفنان كريم عبدالعزيز في لقاء عبر صفحة iRead وهي عبارة عن مبادرة للتشجيع على القراءة، وظهر كريم عبدالعزيز، خلال اللقاء، الذي تم اجراؤه عبر صفحة الفيسببوك مع ابنيه ملك وعلي، وأكد على حرصه الدائم على تشجيعهم على القراءة، نظرا لأهميتها في حياة الإنسان.









تصريحات أدلى بها كريم عبدالعزيز في لقاءه مع مبادرة iRead

وخلال اللقاء أدلى الفنان كريم عبدالعزيز، بتصريحات عديدة، من بينها أنه محب جيدا للقراءة وأن والدته دائما كانت تحكي له قصص وتقرأ له المزيد من الكتب قبل النوم، وهو ما كون لديه احساس حب القراءة، ونفس الأمر بدأ يفعله مع طفليه ويشجعهم على القراءة.





وأوضح كريم عبدالعزيز، أن كتاب "رباعيات صلاح جاهين" هو من أفضل الكتب التي قرأها واثرت في شخصيته.





ومن الروايت التي خطفت قلبه، هي رواية الفيل الأزرق، وهو ماشجعه على الموافقة على تجسيدها في فيلم سينمائي.





كما كشف كريم عبدالعزيز، أنه يعشق أفلام الرعب، ويضفلها عن باقي نوعيات الأفلام.





ومن التصريحات الكوميدية خلال هذا اللقاء، هو اجباته على سؤال "لو هتكتب كتاب عن حياتك هتسمي ايه" ليجيب كريم عبدالعزيز: "حسبي الله ونعم الوكيل".





وأوضح كريم عبدالعزيز، أنه بات يفضل القراءة الإلكترونية عن قراءة المواد الورقية، مواكبة للتطور التكنولجي الذي تشهده العصور حاليا، وأن المواد المقؤوة أصبجة مصاحبة لك على هاتفك المحمول، وهو ما ساعد على تسهيل عملية القراءة.









حوار كريم عبدالعزيز مع مبادرة iRead

ومن ضمن تصريحاته المثيرة للجدل أيضا هو اعترافه بأن الرجل هو السبب قي أن تكون المرأة نكدية أو لا، للأنه السبب في كل ما توقم به من تصرفات إيجابية أو سلبية.





ومن الشخصيات الفنية التي يحبها كريم عبدالعزيز، أكد أنه يفضل النجم عادل أدهم في تقديم شخصيات الشر.

تصدر الفنان كريم عبد العزيز، مؤشرات البحث على جوجل، بعد لقاءه