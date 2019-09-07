أزمة في الزمالك بسبب خالد بوطيب.. واللاعب يهدد الإدارة





ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في الثامنة مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة ، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ، على ملعب برج العرب في نهائي كأس مصر موسم 2018=2019.









خالد بوطيب يهدد الزمالك





وطلب المغربي خالد بو طيب مستحقاته في الفترة الأخيرة، وهدد إدارة النادي الأبيض برئاسة مرتضى منصور بتقديم شكوى إلى اتحاد كرة القدم المصري في حال لم يحصل على حقوقه المتأخرة مع القلعة البيضاء.





وكان المدير الفني لنادي الزمالك، ميتشو أعلن قائمة القلعة البيضاء وضمت النجم المغربي خالد بوطيب بعدما كان تم استبعاده الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها آخر الموسم الماضي.









وجاءت قائمة نادي الزمالك لمباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر على النحو التالي:





محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي فى حراسة المرمي.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور فى خط الوسط .

عمر السعيد - مصطفي محمد - خالد بو طيب فى خط الهجوم.









وكان الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندري في نصف النهائي بهدف المهاجم المميز مصطفى محمد بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليحقق الفارس الأبيض المطلوب في الوقت الإضافي ويسجل هدف التأهل الثمين.









أما نادي بيراميدز فلم يجد صعوبة في بلوغ نهائي كأس مصر ، بعد الانتصار على نظيره بتروجيت بنتيجة هدفين دون رد ، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن ، ليعبر إلى النهائي تحت قيادة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر الذي جاء لقيادة الفريق خلفا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.





اشتعلت الأجواء داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعدما دخل مهاجم الفريق في أزمة مع الإدارة بسبب المطالبة بمستحقاته خلال الفترة الماضية، وذلك قبل ساعات من مباراة بيراميدز اف سي غدا الأحد في نهائي كأس مصر والتي يحمل لقبها القلعة البيضاء في النسخة الماضية.