أبرز ما حدث في جلسات محاكمة المعزول وقيادات الإخوان بـ"اقتحام الحدود الشرقية"

تصدر اليوم الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة النطق بالحكم في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي "متوفي" وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد، العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير.





يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وبحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.





وجاءت أبرز الأحداث خلال الجلسات عندما أمر المستشار محمد شيرين فهمي باستدعاء الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك للادلاء بأقواله حول واقعة اقتحام الحدود الشرقية للبلاد اثناء احداث يناير 2011.





ولكن جاء رد فريد الديب المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن مبارك إن الرئيس الأسبق قد عاد منذ 11 فبراير 2011، إلى صفوف أفراد القوات المسلحة ضابطا برتبة فريق طيار، عملا بالقانون رقم 35 لسنة 1979، وبالتالي فإن الإعلانات لا توجه إلى محل إقامته مباشرة، وإنما يجب طبقا للمادة 13 بند 6 من قانون المرافعات تسليمها بواسطة النيابة العامة إلي الادارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.





وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.



