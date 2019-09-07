اسعار الاسمنت اليوم 7-9-2019
السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:20 ص
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اسعار الاسمنت اليوم
للاسبوع الثالث على التوالى تواصل اسعار الاسمنت استقرارها في الاسواق المحلية والمصانع المصرية، ويأتى ذلك استمرارا لحالة الاستقرار والهدوء التى تشهدها مواد البناء على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة القليلة الماضيةـ حيث يشهد سعر الاسمنت بمختلف أنواعه حالة استقرار متواصل خلال الفترة الحالية تزامنًا مع انخفاض اسعار الحديد واستقرار حالة العرض والطلب خلال الفترة الحالي، وجاء انخفاض اسعار الحديد نتيجة لتراجع خام البيليت على المستوى العالمى الامر الذي يؤثر مباشرة على اسعار الحديد في الاسواق المصرية، ونقدم من خلال هذا التقرير تحديثا دوريا باسعار الاسمنت ومواد البناء على مدار اليوم وذلك لتلبية رغبة المواطنين في التعرف على اسعار الاسمنت ومواد البناء بوجه عام وجاءت اسعار الاسمنت كما يلي:
تحديث أسعار الاسمنت اليوم 7-9-2019
بعد مواصلتها الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 7-9-2019 في الاسواق المحلية حيث يسجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء أقل سعر 2460 جنيها، على ان يكون اعلى سعر 2470 جنيها، بينما يسجل سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض أقل سعر 2450 جنيها، على ان يكون اعلى سعر 2450 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت اسيك 818 جنيها، في حيث سجل متوسط السعر 2460 جنيها، وسجل سعر اسمنت اسيوط 808 جنيها، بينما يسجل سعر اسمنت المسلح 823 جنيها، كما سجل سعر الطن الواحد من أسمنت العريس نحو 800 جنيها.
اسعار مواد البناء اليوم في مصر وتوقعات الأسعار
تراوحت اسعار الحديد في السوق المصري ما بين معدلات 11000 الف إلى 11890 الف جمنيا للطن الواحد فيما تراوحت اسعار الاسمنت ما بين معدلات 750 جنيها للطن على ان يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد ، كما يصل اسعار الحديد عند وصولها للمستهلك عند معدلات تبدا من مستوى 11350 جنيها وتنتهى عند مستوى 11900 جنيها للطن، وأشارت التوقعات والتقارير الصادرة حول معدلات الاسعار خلال الفترة الحالية إلى أن اسعار الاسمنت والحديد من المتوقع ان تعيش حالة من التراجع خلال العام الجاري وقبل حلول عام 2020 ، موضحة ان الاستقرار التى تشهده الاسعار خلال الفترة الحالية يأتى بسبب ركود حركة البيع والشلراء داخل الاسواق.
اسعار الاسمنت اليوم في المصانع المصرية 7 سبتمبر 2019
اسم الشركة
المنتج
السعر
العربية للأسمنت
الاسمنت المسلح
823 جنيه مصري
العربية للاسمنت
النصر
800 جنيه مصري
اسمنت اسيوط
المهندس
808 جنيه مصري
اسمنت اسيك
المنيا اسيك
818 جنيه مصري
اسمنت المؤسسة
العربية للتصنيع
808 جنيه مصري
اسمنت مصر
قنا المسلحة
800 جنيه مصري
اسمنت جنوب الوادى
جنوب الوادى
800 جنيه مصري
اسمنت السويدى
السويدي
825 جنيه مصري
اسمنت شورى
شورى
800 جنيه مصر
اسمنت حلوان
حلوان
833 جنيه مصري
اسمنت بوتدلاند
طره
818 جنيه مصري
اسمنت السويس
السويس للاسمنت
805 جنيه مصري
اسمنت الشركة القومية
الشركة القومية
800 جنيه مصري
اسمنت سيناء
سيناء
808 جنيه مصري
اسمنت العريش
العسكرى
800 جنيه مصري
ميدكوم اسوان
اسمنت ميدكوم
800 جنيه مصر ي
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