اسعار الاسمنت اليوم 7-9-2019

اسعار الاسمنت اليوم

للاسبوع الثالث على التوالى تواصل اسعار الاسمنت استقرارها في الاسواق المحلية والمصانع المصرية، ويأتى ذلك استمرارا لحالة الاستقرار والهدوء التى تشهدها مواد البناء على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة القليلة الماضيةـ حيث يشهد سعر الاسمنت بمختلف أنواعه حالة استقرار متواصل خلال الفترة الحالية تزامنًا مع انخفاض اسعار الحديد واستقرار حالة العرض والطلب خلال الفترة الحالي، وجاء انخفاض اسعار الحديد نتيجة لتراجع خام البيليت على المستوى العالمى الامر الذي يؤثر مباشرة على اسعار الحديد في الاسواق المصرية، ونقدم من خلال هذا التقرير تحديثا دوريا باسعار الاسمنت ومواد البناء على مدار اليوم وذلك لتلبية رغبة المواطنين في التعرف على اسعار الاسمنت ومواد البناء بوجه عام وجاءت اسعار الاسمنت كما يلي:





تحديث أسعار الاسمنت اليوم 7-9-2019

بعد مواصلتها الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت 7-9-2019 في الاسواق المحلية حيث يسجل سعر طن أسمنت سوبر سيناء أقل سعر 2460 جنيها، على ان يكون اعلى سعر 2470 جنيها، بينما يسجل سعر طن أسمنت سيناء للأسمنت الأبيض أقل سعر 2450 جنيها، على ان يكون اعلى سعر 2450 جنيها، بينما سجل سعر اسمنت اسيك 818 جنيها، في حيث سجل متوسط السعر 2460 جنيها، وسجل سعر اسمنت اسيوط 808 جنيها، بينما يسجل سعر اسمنت المسلح 823 جنيها، كما سجل سعر الطن الواحد من أسمنت العريس نحو 800 جنيها.





اسعار مواد البناء اليوم في مصر وتوقعات الأسعار

تراوحت اسعار الحديد في السوق المصري ما بين معدلات 11000 الف إلى 11890 الف جمنيا للطن الواحد فيما تراوحت اسعار الاسمنت ما بين معدلات 750 جنيها للطن على ان يصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 850 جنيها للطن الواحد ، كما يصل اسعار الحديد عند وصولها للمستهلك عند معدلات تبدا من مستوى 11350 جنيها وتنتهى عند مستوى 11900 جنيها للطن، وأشارت التوقعات والتقارير الصادرة حول معدلات الاسعار خلال الفترة الحالية إلى أن اسعار الاسمنت والحديد من المتوقع ان تعيش حالة من التراجع خلال العام الجاري وقبل حلول عام 2020 ، موضحة ان الاستقرار التى تشهده الاسعار خلال الفترة الحالية يأتى بسبب ركود حركة البيع والشلراء داخل الاسواق.





اسعار الاسمنت اليوم في المصانع المصرية 7 سبتمبر 2019



