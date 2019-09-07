إيران تحذر: "لم يتبق الكثير من الوقت" لإنقاذ الصفقة

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أصدر المتحدث باسم ادارة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمال فاندي، تحذيرات جديدة حول اتفاقها النووي مع القوى العالمية.



صرح كمال فاندي اليوم السبت بأن إيران لديها القدرة على تجاوز تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪. ويقول المحللون أن 20 ٪ مجرد خطوة تقنية قصيرة بعيدا عن التخصيب بنسبة 90 ٪، وهو مستوى الأسلحة.



كما يحذر كمال فاندي من أنه "يجب على الأوروبيين أن يعلموا أنه لم يتبق الكثير من الوقت" لإنقاذ صفقة 2015. لكنه أضاف أن إيران ستستمر في السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المواقع النووية في البلاد.



لقد تجاوزت إيران بالفعل حدود مستوى المخزون والتخصيب التي حددتها الصفقة. يأتي ذلك بعد أكثر من عام من انسحاب الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد من الصفقة النووية.



كما اوضح كمال فاندي إن طهران تضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، في انتهاك آخر لاتفاق عام 2015 مع القوى العالمية.



ادلى بهروز كمال فاندى بهذه التصريحات اليوم السبت فى مؤتمر صحفى بث على الهواء مباشرة. وتحدث من المنصة بينما كانت أجهزة الطرد المركزي تظهر بجانبه.



من ناحية أخرى، أطلقت إيران سراح سبعة من أفراد طاقم السفينة ستينا إمبيرو التي تحمل العلم البريطاني في بادرة حسن نية وانطلق البحارة من إيران.



برغم ذلك، لم تعلن إيران رسميًا عن الخطوات الدقيقة التي ستتخذها بانتهاء الموعد النهائي الذي منحته للأوروبيين لإنقاذ الصفقة. تقوم أجهزة الطرد المركزي التي تعمل على سرعة التخصيب بتقصير الوقت الذي ستحتاج فيه طهران إلى مواد كافية لصنع سلاح نووي - إذا اختارت ذلك. بموجب الاتفاق، اعتقد الخبراء أن إيران ستحتاج إلى حوالي سنة للوصول إلى هذه النقطة.



في هذه الأثناء، واصلت الولايات المتحدة جهودها لإيقاف مبيعات النفط الخام الإيراني في الخارج، وهو مصدر حاسم للإيرادات الحكومية. يصر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي يواصل جولته الدبلوماسية العالمية المتوترة، على أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على استمرار هذه المبيعات، على الرغم من وصفه للعقوبات الأمريكية في تغريدة غاضبة اليوم الخميس بأنها تعادل "حارس السجن".



وصرح ظريف لمحطة "آر تي" الروسية في مقابلة بثت مؤخرًا "سنبيع نفطنا بطريقة أو بأخرى.. لن تكون الولايات المتحدة قادرة على منع ذلك".



وقد تصاعدت التوترات بين إيران والولايات المتحدة منذ أنسحاب الرئيس دونالد ترامب أمريكا من جانب واحد من الصفقة النووية، التي شهدت موافقة طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. في ذلك الوقت، أعاد ترامب فرض العقوبات القديمة وخلق عقوبات جديدة تستهدف المسؤولين الإيرانيين مثل ظريف والحرس الثوري الإيراني شبه العسكري.



في هذه الأثناء، وقعت هجمات ناقلة نفطية غامضة بالقرب من مضيق هرمز في الأسابيع الأخيرة، وهي هجمات تتهمها الولايات المتحدة إيران بها. وتنفي طهران تورطها. كما أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار واستولت على ناقلات نفط بينما قامت أمريكا بنشر قاذفات بي 52 ذات القدرة النووية وطائرات مقاتلة متطورة والمزيد من القوات في المنطقة.



بدأت إيران في خرق حدود الصفقة، بالذهاب إلى ما بعد حدود التخصيب البالغة 3.67٪ وقواعد مخزونها. باستخدام التخصيب المتطور لسرعة أجهزة الطرد المركزي، رفع المسؤولون الإيرانيون بالفعل فكرة التخصيب إلى 20٪، وهي خطوة تقنية قصيرة من مستويات إنتاج الأسلحة البالغة 90٪.





