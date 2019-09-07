محامية أمريكية تفضح المخابرات القطرية

أفادت شبكة "العين الإخبارية"، بأن المحامية الأمريكية ريبيكا كاستانيد، التي تقاضي شقيق أمير قطر بتهم جنائية، أكدت أن مخابرات الدوحة عملت على إرهابها خلال الفترة الماضية في محاولة للتنازل عن الدعوى.

وتقاضي المحامية الأمريكية شقيق أمير قطر، خالد بن حمد بن خليفة، جراء طرده لحارسه الشخصي من العمل وتهديده بالقتل لرفضه أوامر بقتل شخصين، وكذلك احتجاز وتعذيب طبيبه الذي أجبره على العمل واحتجزه بإحدى البنايات حتى ألقى بنفسه من أعلاها ليعاني من إعاقة مستمرة.

وأضافت المحامية الأمريكية، أن "أشخاصا مأجورين من مخابرات الدوحة تتبعوني بسيارة في محاولة لتخويفي للانسحاب بالقضية".

وأوضحت أنها شعرت بسيارة تتبعها منذ فترة، قائلة: "لقد راقبوني هذا الصباح.. ركضت وراءهم، طرقت على نافذتهم، وأخبرتهم أني أراكم، والتقطت صورا للوحة الترخيص الخاصة بهم".

وأكدت أن "ما تفعله المخابرات القطرية لن يجدي معي، ولن يرهبني ولن يأتي بنتيجة بل يزيدني إصرارا على الاستمرار في القضية وفضحهم".

وكانت كاستانيد قالت، في وقت سابق لـ"العين الإخبارية"، إنها تتعرض لمحاولات تشويه تشنها ضدها المخابرات القطرية؛ لطمس معالم القضية الجنائية ضد الشيخ خالد بن حمد بن خليفة.

وقالت المحامية الأمريكية إن المخابرات القطرية تسعى لتشويه سمعتها عن طريق عدد من الصحف التي تنشر مقالات مزيفة تدعي أنها تحاول ابتزاز الدوحة، إضافة إلى محاولاتها اختراق حواسبها الشخصية لسرقة أوراق القضية، وإخفاء الأدلة التي ستزج بشقيق أمير قطر إلى السجن.

وأشارت إلى أن مصدرا داخل سفارة قطر في واشنطن أبلغها بأن هناك منشورا يوزع داخل السفارة بعدم الرد عليها بأي شكل من الأشكال سواء مكتوبا أو هاتفيا، ويتضمن وصفها بألفاظ نابية وخادشة للحياء.

وأوضحت أن السلطات الأمريكية سوف تعتقل الشيخ خالد بن حمد بن خليفة شقيق أمير قطر على خلفية اتهامه بتوجيه أمر القتل ضد مواطن أمريكي واحتجاز آخر كرهينة.

ونوهت بأن سلطات التحقيق الأمريكية تبحث الآن عن أي قضايا أخرى قد يكون شقيق أمير قطر مطلوبا على ذمتها، موضحة أنه يواجه اتهامات مختلفة من سلطات التحقيق الفيدرالية.

وبحسب المحامية، فإن الدعوى القضائية رفعت في ٢٣ يوليو/تموز الماضي في محكمة فيدرالية بولاية فلوريدا الأمريكية.

وحول تفاصيل القضية، قالت كاستانيدا: "إن الأخ غير الشقيق لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة حاول إجبار حارسه الأمريكي ماثيو بيتادر على قتل شخصين، وعندما رفض طرده من العمل وهدده بالقتل هو الآخر".

وبحسب أوراق الدعوى القضائية التي خصت المحامية الأمريكية "العين الإخبارية" بنسخة منها، فإن الشخص الثاني الذي تمثله المحامية نفسها هو ماثيو أياندي الذي كان يعمل طبيبا لشقيق أمير قطر أثناء فترات شربه الكحول.

وأوضحت أن خالد بن حمد بن خليفة أجبره على العمل على مدار ٣٦ ساعة متواصلة، وعندما رفض أمر باحتجازه في مجمع سكني وقام بتهديده بالسلاح، فاضطر إلى الهروب قفزا من ارتفاع ١٨ مترا.