ظافر العابدين يكشف كواليس شخصيته في "عروس بيروت"

أكد الفنان ظافر العابدين، أن تأدية اللهجة اللبنانية كان صعبًا عليه للغاية، خلال أحداث مسلسل عروس بيروت الذي يقوم ببطلوته.





وأشار إلى أنه استعان بمدرب لهجات وحتى كان على مدى ثمانية أشهر فترة التصوير يرّكز بالمحيطين به والذي يتحدثون اللبنانية.





ولفت في تصريحات صحفية إلى أن ما يميز شخصية "فارس" التي يجسدها في مسلسل أنه لبناني ويعيش في لبنان





وأضاف إذ أسعى لأن ينسى المشاهد أنني ممثل تونسي بل يركز على دوري وعلاقتي بعائلتي وأحداث العمل وكان هذا تحدياً بالنسبة إليّ وبطبعي أحب التحديات.





سبب قبول العابدين بطولة عروس لبنان