تعرف على عدد مشاهدات "في قربك" لأصالة
السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:56 ص
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حقق كليب أغنية "في قربك" للمطربة أصالة ضمن الألبوم الذي طرحته أخيرًا ويحمل نفس الاسم حتى أكثر مليون مشاهدة وذلك بعد نحو 10 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
وحقق الفيديو الذي طرحته أصالة عبر قناتها بيوتيوب أكثر من 1,269,433 مشاهدة حتى الآن.
كلمات اغنية في قربك أصالة
ﻓﻲ ﻗرﺑك ﺑﺣب اﻟﻠﻲ ﺟﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ
ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﻌد اﻟﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ
ﻓﻲ ﻗرﺑك ﺑﺣﺑك ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﺣﺑك
و ھﻔﺿل اﺣﺑك اﻧﺎ..
ﺑﺗﺑﻌد واﺣﺷﻧﻲ ﺑﺗرﺟﻊ واﺣﺷﻧﻲﺣﺑﯾﺑﻲ ﻣﻔﯾش زﯾﻧﺎ..
ﻓﻲ ﻗرﺑك ﺑﺣب اﻟﻠﻲ ﺟﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ
ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﻌد اﻟﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ
ﻓﻲ ﻗرﺑك ﺑﺣﺑك ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﺣﺑك
و ھﻔﺿل اﺣﺑك اﻧﺎ..
ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﻔﻛر و ﺑﺗﻌب و ﺑﺳﮭر
ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻌد ﻣﻘدرش اﻧﺎ
ﺧﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺿن اﻟﺳﻣﺎ و ﻟﯾﺎﻟﯾﻧﺎ
و اﻧﺎ ﺟﻣﺑك ﻟﯾل اﻟﺳﮭر ﻣﺻﺣﯾﻧﻲ
ﺑﻲ ﻋﯾوﻧك اﻧﺎ ﻣﻐرﻣﮫ و ﻣﺳﻛﯾﻧﺎ
ﺑﻌﺷق ﺿﺣﻛﺗك اﻟﻘﻣر ﺑﺗﺣﯾﯾﻧﻲ
ﻓﻲ ﻗرﺑك ﻋﺷﻘت اﻟﺳﮭر ﺑﻲ اﻟﻠﯾﺎﻟﻲ
ﺗﻣﻠﻲ اﻧﺗﻲ اﺣﻠﻲ ﻣن اﻟﻠﻲ ﻓﻲ ﺧﯾﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻗرﺑك ﺑﺣﺑك ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﺣﺑك
و ھﻔﺿل اﺣﺑك اﻧﺎ
ﻓﻲ ﺑﻌدك ﺑﻔﻛر و ﺑﺗﻌب و ﺑﺳﮭر
ﻋﻠﻲ اﻟﺑﻌد ﻣﻘدرش اﻧﺎ
ﺧﻠﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺿن اﻟﺳﻣﺎ و ﻟﯾﺎﻟﯾﻧﺎ
و اﻧﺎ ﺟﻣﺑك ﻟﯾل اﻟﺳﮭر ﻣﺻﺣﯾﻧﻲ
ﺑﻲ ﻋﯾوﻧك اﻧﺎ ﻣﻐرﻣﮫ و ﻣﺳﻛﯾﻧﺎ
ﺑﻌﺷق ﺿﺣﻛﺗك اﻟﻘﻣر ﺑﺗﺣﯾﯾﻧﻲ
ﺑﻲ ﻓرﺣت ﻋﯾﻧﯾك ﺑﯾﺎ ﻓرﺣت ﺳﻧﯾﻧﯾﻰ
ﻓﻰ ﺻوﺗك ﺑﺣس ﺑﻲ أﻣﺎن ﺑﯾداوﯾﻧﻲ..
ألبوم أصالة
كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرح ألبوم الفنانة السورية أصالة، الذي يحمل عنوان "في قربك" مساء اليوم الإثنين 26 أغسطس.
ويضم الألبوم 10 أغاني وهم :"نكتة بايخة، مابقاش سر، حاجة متخصكش، جدًا جدًا، جابو سيرته، حالة كركبة، يوم يومين، سابوك، حيطة سد، في قربك".
وكانت أصالة قد طرحت خلال الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم على سبيل الدعاية وهما: "نكتة بايخة" وهي من كلمات عبد الحميد الحباك وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع فهد، وأغنية "ما بقاش سر" من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.
أغنية جدًا جدًا
كانت أغنية "جدا جدا" الجديدة للفنانة أصالة أكثر من نصف مليون مشاهدةـ، في وقت قياسي، حيث طرحتها أصالة في 24 أغسطس الجاري عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.
وحظت الأغنية بإعجاب المشاهدين، حيث علق أحدهم: "النمط الموسيقي وستايل الملابس مشابه لزمن التسعينيات حتى أسلوب التصوير وهذه بادرة لطيفة بالتوفيق ياحلوتنا أصالة".
وعلق آخر: "أصاله كالعادة صوت حاضر بكل وقت" وعلق ثالث: "مش مجرد أغنية سريعة.. دي أغينة فيها عرب وسلطنة وتكنيك عالي".
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