موعد مباراة فرنسا وألبانيا بث مباشر اليوم 7/9/2019| مشاهدة مباراة فرنسا وألبانيا بث مباشر عبر beIN SPORTS

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "فرنسا"، لمشاهدة المواجهة المرتقبة بين المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم ونظيره الألباني، في المباراة ا لتي تجمع بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، ونعرض لكم موعد مباراة فرنسا وألبانيا في السطور التالية لمتابعتها.





موعد مباراة فرنسا وألبانيا اليوم

نقدم لكم موعد مباراة فرنسا وألبانيا لمشاهدتها عندما تنطلق في تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت جرينتش، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.



حكم مباراة فرنسا وألبانيا والقنوات الناقلة لها

يدير مباراة تونس وموريتانيا طاقم تحكيم إسباني بقيادة خيسوس خيل مانزانو، ويساعده كلاً من ديجو باربيرو سيفيا، وآنخل نيفادو رودريجيز، وسيتم إذاعة المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق المصري المميز علي محمد علي.



هدف منتخبي فرنسا وألبانيا من المباراة

يسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة لمواصلة حفاظ الديوك الفرنسية على صدارة ترتيب المجموعة، خاصة في ظل الملاحقة الثنائية من جانب تركيا وأيسلندا، برصيد 9 نقاط لكل منهما.



بينما يتطلع المنتخب الألباني لتحقيق مفاجأة من العيار الثقيل، بتحقيق الفوز على الأراضي الفرنسية، لمواصلة تألقه في التصفيات والدخول في صراع الصدارة على البطولة، حيث يمتلك الفريق رصيد 6 نقاط يحتل بها المركز الرابع.





التشكيل المتوقع للديوك الفرنسية.. قبل مباراة فرنسا وألبانيا

في حراسة المرمى: هوجو لوريس.

في خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز، صامويل أومتيتي، رفائيل فاران، بينيامين بافار.

في خط الوسط: موسى سيسوكو، بليز ماتويدي، جوناثان، كينجسلي كومان.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان، أوليفيه جيرو.





بث مباشر لمباراة فرنسا وألبانيا

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة فرنسا وألبانيا، فور انطلاقها عبر قناة beIN SPORTS HD 1، حيث يمكنكم الاستمتاع بالمباراة دون تقطيع عبر مشاهدة كورة لايف KORA LIVE.