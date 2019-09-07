‫إطلاق فيلم "منارة" في مهرجان البندقية السينمائي

مخرج الفيلم

وقد صرّح ألكسندر قائلاً: "انطلقت فكرة "منارة" من انزعاج وارتياع على مستوى شخصي من ثقافة مهووسة بالمظاهر. فإنّ جيل آبائنا مستعدّ لأن يجازف بسلامته الخاصّة وسلامة أولاده في سبيل الحفاظ على صورة لا يشوبها عيب في عيون المجتمع المحيط بهم، وعائلتهم، والبلد كلّه بشكل عامّ. من هذا المنطلق، قرّرت أن أخبر قصّةً عن عائلة ثريّة في جنوب لبنان المحافظ تعرّضت لـ"فضيحة" معيّنة من شأنها أن تلطّخ سمعتهم لما تبقّى من حياتهم إذا انكشفت".

وكان فيلم "منارة" قد فاز بالنسخة الأولى من مسابقة Vitesul’acqua ضمن مهرجان Laguna Sud السينمائي الذي ينظّمه أندريا سيغري في كيوجيا، البندقية.





نبذة عن مخرج "منارة"

زين ألكسندر هو ممثّل ومخرج من أصل لبناني متمركز في نيويورك. وهو بدأ مسيرته المهنية عندما انتقل إلى مدينة نيويورك في العام 2010.





وقد ظهر للمرّة الأولى في العام 2012 في فيلم درامي بعنوان The Defector (الهارب). أمّا في العام 2017، فقد أخرج ألكسندر ومثّل في الدراما القصيرة Abroad (الغربة) التي نالت إعجاب الكثيرين.





مهرجان سانتا باربرا السينمائي





وتمّ عرض Abroad للمرّة الأولى عالمياً في مهرجان سانتا باربرا السينمائي الدولي الذي يؤهّل لجوائز الأوسكار. وفي تشرين الأوّل/أكتوبر من العام 2018، أخرج ألكسندر ومثّل في فيلم "منارة". وبالإضافة إلى مسيرته السينمائية، هو يحمل شهادة ماجستير في علم النفس من جامعة Columbia.





مهرجان البندقية



مهرجان البندقية السينمائي الدولي (بالإيطالية: Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia) أقدم مهرجان سينمائي في العالم.

أسسه جوزيبي فولبي في العام 1932. حاملا اسم "Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica". ومنذ حينها يفتتح المهرجان كل عام في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر بشكل دوري. في جزيرة ليدو في فينيسيا, إيطاليا.

يعتبر المهرجان من أكثر مهرجانات العالم تألقا، ويعد جزءا من بينالي فينيسيا. الذي يعد معرضا فنيا ضخما ومهرجانا للفن المعاصر.

جائزة المهرجان الرئيسية هي الأسد الذهبي "Leone d’Oro"، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان. إضافة لجائزة كأس فولبي "Coppa Volpi" التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة.









