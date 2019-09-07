التشيرنجيتو يكشف موقف ميسي النهائي من الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إمكانية استغلال الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، للبند الموجود في عقده والذي يفيد بأحقيته في الرحيل عن صفوف النادي دون الانتظار لنهاية عقده.







ووفقًا لما ذكره برنامج التشيرنجيتو الإسباني الشهير، فأن العديد من الأشخاص المقربين لميسي أكدوا على وجود بند أحقية الرحيل لميسي، موضحين أنهم واثقون بنسبة كبيرة في رغبة اللاعب بالاستمرار مع البلوجرانا.





حيث يعد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة الإسباني عبر التاريخ بعد أرقامه القياسية العديدة التي يصعب كسرها لمدة زمنية طويلة،حيث قاد البلوجرانا للتتويج بأربع بطولات لدوري أبطال أوروبا، كما تمكن من الحصول على بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، بجانب تحقيق 10 ألقاب في بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم "الليجا".





وتوج ليونيل ميسي بالعديد من الألقاب الفردية طوال مسيرته الكروية، وكان أبرزها الحصول على لقب الكرة الذهبية 5 مرات





بارتيميو يعلن عن وجود بند يسمح لميسي بالرحيل

وفي سياق متصل، أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة على وجود عقد يسمح للأرجنتيني ليونيل ميسي يسمح له بالرحيل قبل نهاية تعاقد مع الفريق، مؤكدًا على ثقته في بقاء البرغوث الأرجنتيني.





وصرح بارتوميو بشأن ميسي قائلاً: "ميسي يمكنه أن يغادر برشلونة قبل موسم 2020-2021، سواء باعتزال كرة القدم أو اللعب في صفوف نادي آخر، فهو شيء سبق وأن تكرر مع كارلوس بويول، وتشافي، وأندرياس إنييستا، لكن ليس لدينا ما يدعو للقلق، لأن ميسي لديه انتماء وولاء كبير للنادي يجعلني أشك في موافقته على المغادرة".





وأضاف بارتوميو: "رحيل تشافي إلى قطر، وكذلك إنييستا إلى اليابان، وأيضًا اعتزل كارلوس بويول بسبب الإصابة، لكن كل هؤلاء النجوم قدموا الكثير للنادي بحيث يمكن أن يكون لديهم هذا الاحتمال، بينما ميسي ما زال يمتلك الكثير ليقدمه".