قبل إصابته في حادث مروع.. ماذا قدم الفنان حكيم خلال عام 2019؟

"يحبه جمهوره، روحه حلوة، مرح ويدخل القلب"، هكذا يطلق جمهور الفنان حكيم، نجم الأغاني الشعبية، عليه، كما أنه متابعيه في تزايد منذ عام 1992 عقب إنتاجه ألبوم "نظرة".





اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك عقب تداول أنباء عن تعرض الفنان حكيم، إلى حادث سير على طريق السويس، وأشارت مصادر إلى أن حالته الصحية مستقرة وأنه أصيب بكدمات.





وتستعرض " الفجر " في تقريرها التالي أبرز ما قدمه الفنان حكيم خلال عام 2019:





- أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

طرح الفنان حكيم، أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات "العربية، الإنجليزية، والفرنسية".





وغنى المطرب حكيم الجزء العربي بها، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه، فيما قدمت المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" المقطع الفرنسي بالأغنية.

- تفاصيل أغنية متجمعين التي غناها الفنان حكيم في "أمم أفريقيا 2019"

"متجمعين" كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وإنتاج شركة "سينرجي"، المملوكة لمجموعة "إعلام المصريين"، التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي





- حفل ضخم في الساحل الشمالي

كما أحيا الفنان حكيم، حفلا ضخما في الساحل الشمالي، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، خلال شهر أغسطس الماضي، بحضور جماهيري كبير من مختلف الأعمار، فضلًا عن عدد من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.





- الفنان حكيم يقدم أكثر من 20 أغنية في حفل الساحل الشمالي

وقدم الفنان حكيم، خلال الحفل ما يزيد على 20 أغنية من أغانيه الشهيرة سواء القديمة أو الجديدة، أشعل بها أجواء الحفل، ولم يهدأ الجمهور لحظة واحدة، وظل الحفل مشتعلا بالرقص والغناء حتى انتهائه، وحرص على التقاط الصور مع الجمهور رغم الزحام الشديد والالتفاف حوله.