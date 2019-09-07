عاجل.. التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب سيارة حكيم.. تعرف على حالته الصحية

أكدت مصادر، أن الفنان حكيم، نجم الأغاني الشعبية، أجريت له الإسعافات اللازمة فور نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير، مشيرة إلى أنه أصيب بكدمات وحالته الصحية جيدة.

وتعرض الفنان حكيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى حادث انقلاب سيارة على طريق السويس، وتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان عليه، وحالته الصحية جيدة.





حفل حكيم في الساحل الشمالي

وكان النجم حكيم قد أحيا حفلا ضخما في الساحل الشمالي، فى ثالث أيام عيد الأضحى، بحضور جماهيري كبير من مختلف الأعمار، فضلًا عن عدد من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الأعمال.





وقدم حكيم ما يزيد على 20 أغنية من أغانيه الشهيرة سواء القديمة أو الجديدة، أشعل بها أجواء الحفل، ولم يهدأ الجمهور لحظة واحدة، وظل الحفل مشتعلا بالرقص والغناء حتى انتهائه، وحرص على التقاط الصور مع الجمهور رغم الزحام الشديد والالتفاف حوله.





وطرح الفنان حكيم، خلال يونيو الماضي، أغنية حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات "العربية، الإنجليزية، والفرنسية"





وغنى المطرب حكيم الجزء العربي، أما الجزء الإنجليزي كان للفنان النيجيري فيمي كوتيه، فيما قدمت المطربة الإيفوارية العالمية "دوبيه" المقطع الفرنسي بالأغنية.





"متجمعين" كلمات محيي حوار، وألحان شريف حمدان، وتوزيع موسيقي طارق عبد الجابر، وقام بتسجيل الصوت والمكساج المهندس أمير محروس، وإنتاج شركة "سينرجي"، المملوكة لمجموعة "إعلام المصريين"، التي يترأس مجلس إدارتها تامر مرسي.