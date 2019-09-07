فيديو.. البرازيل تتعادل مع كولومبيا ونيمار يعود للتسجيل

تعادل منتخب البرازيل مع نظيره منتخب كولومبيا بهدفين لمثلهما في مباراة ودية جمعت بينهما في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.





البرازيل تقدمت بهدف كاسيميرو في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة من زميله نيمار.





واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح كولومبيا وسجلها بنجاح لويس مورييل في الدقيقة 25.





وعاد مورييل من جديد ليسجل الهدف الثاني له ولكولومبيا في الدقيقة 34.





ونجح نيمار في تسجيل هدف التعادل لراقصي السامبا في الدقيقة 58.





وقدم نيمار أداءً مميزًا في هذه المباراة والتي تُعد الأولى له بعد غياب عن الملاعب دام 93 يومًا.