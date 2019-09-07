الفجر الرياضي ينعى الناقد الرياضي محمد فاروق

ينعي موقع الفجر الرياضي، وفاة الناقد الرياضي "محمد فاروق"، الصحفي بمجلة الزمالك وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي وفاته المنية أمس الجمعة.





ونعى نادي الزمالك ناقده الراحل محمد فاروق عبر صفحته قائلاً " توفي إلى رحمة الله تعالى زميلنا محمد فاروق الناقد الرياضي بمجلة الزمالك، نسأل الله تعالى أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".