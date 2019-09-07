عاجل.. هبوط أرضي مفاجئ في شارع حيوي وسط الأقصر

وتوجه المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة لموقع الهبوط، حيث أبلغ إدارة المرور لتأمين المارة والسيارات.





من جهتهم، وضعت الإدارة العامة للمرور في محافظة الأقصر، صدادات حديدية حول الهبوط، وتحرر عن ذلك محضر إثبات حالة عن طريق الحي التابع له.