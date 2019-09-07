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عاجل.. هبوط أرضي مفاجئ في شارع حيوي وسط الأقصر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:04 ص
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عاجل.. هبوط أرضي مفاجئ في شارع حيوي وسط الأقصر
هبوط أرضي في الأقصر
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طاهر الحساني
 
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شهد شارع محمد فريد التابع لحي جنوب مدينة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هبوطًا أرضيًا مفاجئًا أمام أحد مجمع البازارات.

وتوجه المهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة لموقع الهبوط، حيث أبلغ إدارة المرور لتأمين المارة والسيارات.

من جهتهم، وضعت الإدارة العامة للمرور في محافظة الأقصر، صدادات حديدية حول الهبوط، وتحرر عن ذلك محضر إثبات حالة عن طريق الحي التابع له.

كما تم إبلاغ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إصلاح خط المياه مع تحميل الجهة المالكة بتكاليف إعادة الشيء لأصله، ويعود سبب الهبوط لكسر بخط مياه الشرب الموصل لتلك البازارات.
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