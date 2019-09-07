"عروس بيروت" يثير ضجة على الإنترنت!

تصدر هاشتاغ "#عروس_بيروت"، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع "تويتر"، والذي تباينت من خلاله الآراء حول استنساخ المسلسل اللبناني مشاهده من النسخة التركي.

ويرى البعض أنه لا مشكلة فى اللجوء إلى فورمات أجنبية حتى وإن كان تركيا، بينما يتساءل آخرون عن جدوى تحويل المسلسل التركي "عروس اسطنبول" إلى نسخة مطابقة حتى فى بعض الأسماء، والديكورات والأحداث.

سبب الضجة

وأثار المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقته الثالثة، إذ أنه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس اسطنبول"، الذي عرض في عام 2017.

اتهامات باستنساخ المسلسل

واستنكر مهاجمو مسلسل "عروس بيروت"، والذي بدأ عرضه على فضائية "إم بي سي 4" من بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية الاستنساخ الكامل، كما استنكر الكثيرون الدبلجة التي تتم على بعض أصوات بعض النجوم في المسلسل.



